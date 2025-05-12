Samsung Galaxy Z Fold 7 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Katlanabilir telefon segmentinin amiral gemisi olan bu modelin, önceki nesillere göre daha ince bir tasarıma ve daha gelişmiş ekran detaylarına sahip olacağı ortaya çıktı. Peki Galaxy Z Fold 7 özellikleri neler olacak, fiyatı ne kadar olacak, ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler.

Galaxy Z Fold 7 özellikleri: İncelik rekoru kırabilir

Yeni sızıntılara göre Galaxy Z Fold 7, yalnızca daha güçlü değil, aynı zamanda daha zarif bir form faktörüyle gelecek. Cihaz açık haldeyken yalnızca 3.9 mm kalınlık sunacak. Bu değer, Z Fold 6’nın 5.6 mm kalınlığına kıyasla ciddi bir incelme anlamına geliyor. Hatta geçen yıl çıkan Galaxy Z Fold SE modelinden (4.9 mm) bile daha ince.

Cihazın boyutları da gözle görülür şekilde büyüyor. Z Fold 6 açıkken 153.5 x 132.6 mm ölçülerine sahipken, Fold 7 açık halde 158.4 x 143.1 mm ölçülerinde olacak. Bu da hem daha uzun hem de daha geniş bir ekran deneyimi sunacağını gösteriyor. Bu genişlik, katlanabilir ekranlı cihazların tablet formuna biraz daha yaklaşmasını sağlayacak.

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Bununla birlikte, ekran çerçeveleri de önemli ölçüde inceliyor. Ice Universe adlı güvenilir kaynağa göre iç ekranın çerçeve kalınlığı, Fold 6’da 1.9 mm iken, Fold 7’de bu değer yalnızca 1 mm olacak. Bu da içerik tüketiminde daha etkileyici ve kesintisiz bir görüntü sunulmasını sağlayacak.

Samsung, bu incelme ile katlanabilir ekranların klasik telefon ekranlarına yaklaşan bir görünüm kazanmasını amaçlıyor.

Galaxy Z Fold 7 ne zaman çıkacak?

Bu cihazın, Temmuz 2025’te düzenlenecek Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması ve Ağustos başında satışa çıkması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 7 fiyatı ne kadar olabilir?

Henüz Samsung’dan resmi bir açıklama gelmese de, Galaxy Z Fold 7 fiyatı için tahminler 1.799 – 1.999 dolar bandında şekilleniyor. Türkiye fiyatı, vergiler ve kur farkı eklendiğinde yaklaşık 80 bin TL üzeri olabilir. Yine de henüz bir şey söylemek için erken. En güncel nesil olan Z Fold 6 ise şu anda internette 72 bin TL seviyesine bulunabiliyor.

Samsung’un bu yeni modeliyle birlikte hem tasarım dilini sadeleştirmesi hem de teknik sınırları zorlaması dikkat çekiyor. Daha büyük ekran, daha az çerçeve ve şimdiye kadar görülen en ince katlanabilir telefon olması, Fold 7’yi özellikle teknoloji meraklılarının radarına sokmuş durumda.