iPhone 17 serisiyle Apple, hem yeni tasarımlar hem de fiyat politikası açısından önemli bir dönemece giriyor. iPhone 17 fiyatı ile ilgili Wall Street Journal’a dayanan son haberlere göre Apple, bu yıl sonbaharda tanıtılacak modeller için fiyat artışı planlıyor. Ancak bu zamlar, Çin tarifeleri yerine donanımsal yenilikler ve tasarım değişiklikleriyle gerekçelendirilecek. Peki iPhone 17 fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri neler olacak?

iPhone 17 özellikleri neler olacak?

iPhone 17 serisinin tüm üyelerinde gelişmiş LTPO OLED ekran teknolojisi yer alması bekleniyor. Bu ekranlar, hem daha az enerji tüketiyor hem de yüksek parlaklık sayesinde güneş altında bile net görüntü sunuyor. Bu nesilde, iPhone 17 ekranı 120Hz olarak tanıtılabilir, bu da Apple’ın nihayet yıllardır süregelen 60Hz ısrarından kurtulacağı anlamına geliyor.

iPhone 17 işlemcisi A19 olacakken, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin A19 Pro işlemcisini kullanması bekleniyor. iPhone 17 Air modelinde ise büyük ihtimalle standart Apple A19 işlemcisini göreceğiz gibi duruyor. Tüm seride ise 12GB RAM kullanılacağı konuşuluyor.

iOS 19 üzerine inşa edilen özel bir arayüzle gelecek olan iPhone 17’ler, Apple Intelligence ile entegre çalışan yeni bir Siri deneyimi sunacak. Özellikle sesli komutların doğallığı, yazılı yanıtların akıllılığı ve fotoğraf arama gibi işlemlerdeki sezgisellik, kullanıcıları ciddi şekilde etkileyecek.

İlginizi Çekebilir: iOS 18.5 yenilikleri neler olacak? İşte iPhone’lara gelecek özellikler

Apple bu kez kalınlığı değil, inceliği konuşmak istiyor. iPhone 17 serisinin yıldız modeli olacak iPhone 17 Air, şirketin bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olacak. Artık “Plus” modeline veda ediyoruz; yerine, hafifliği ve zarifliğiyle dikkat çeken Air modeli geliyor. Bu model hakkındaki özel haberlerimizi sitemizden takip edebilirsiniz.

iPhone 17 fiyatı ne kadar olacak?

Apple’ın mevcut iPhone 16 serisi 799 dolardan (baz model) başlarken, Pro Max modeli 1199 dolar seviyesindeydi. iPhone 17 fiyatı için ise başlangıç seviyesinin 849 dolardan başlayabileceği, Pro modellerin ise 1249 doları görebileceği öngörülüyor. Apple, bu fiyat artışlarını donanımsal yeniliklerle destekleyerek kullanıcı tepkisini minimize etmeyi amaçlıyor.

Yeni serinin en dikkat çeken üyesi, Apple’ın ilk ultra ince modeli olacak olan iPhone 17 Air. Bu modelin, önceki serilerde yer alan Plus modelinin yerini alacağı ifade ediliyor. Apple’ın Pro ve Pro Max modellerini hâlâ ağırlıklı olarak Çin’de üreteceği, ancak ABD pazarına sunulacak iPhone’ların büyük kısmının artık Hindistan’da üretileceği de netlik kazandı.

Apple, cihazların üretim maliyetlerini artıran ticaret savaşı tarifelerinden kaynaklı olası zararları dengelemek için fiyatları yukarı çekmek istiyor. Ancak bu artışı kullanıcı gözünde kabul edilebilir kılmak için, tasarım ve donanım tarafında çeşitli yükseltmeler sunmayı planlıyor. Belki bu yıl 120Hz iPhone 17 modeli görebiliriz. Apple da bu sayede beklenen fiyata artışını kullanıcılara kabul ettirebilir.

iPhone 17 çıkış tarihi ne zaman?

Her yıl olduğu gibi Apple, iPhone 17 çıkış tarihi için geleneksel Eylül lansmanını hedefliyor. Yeni modellerin Eylül 2025’te tanıtılması ve aynı ay içinde satışa çıkması bekleniyor. Özellikle iPhone 17 Air modeli, tasarımıyla bu yılın en dikkat çekici cihazlarından biri olabilir.