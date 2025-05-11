Spotify, Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya ulaşan dev bir müzik platformu. Ancak son günlerde gündeme gelen açıklamalar, platformun Türkiye’deki geleceği hakkında bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle Spotify Türkiye operasyonlarına ilişkin yapılan resmi açıklamalar dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu Spotify Türkiye hakkında konuştu.

Spotify Türkiye’de yasaklanacak mı?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotife Türkiye’nin faaliyetlerine yönelik ciddi eleştirilerde bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mumcu, “Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

Mumcu’nun vurguladığı en önemli noktalar arasında, dijital müzik platformlarının Türkiye’de sanatçılarla doğrudan temas kuramaması ve içerik politikalarında sansasyonel tercihlere öncelik verilmesi yer alıyor. Argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını teşvik eden içeriklerin algoritmalar sayesinde öne çıkarıldığını belirten Mumcu, bu yaklaşımı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Öte yandan, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gibi ciddi iddialar da gündemde. Bakan Yardımcısı, bu sorunların sadece eleştirilerle değil, yapıcı diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın nitelikli müzik üretimi yapan sanatçıların arkasında durduğunu belirten Mumcu, dijital platformların da bu hassasiyetleri gözetmesi gerektiğini ifade etti.

Henüz resmi bir Spotify Türkiye yasağı gündemde olmasa da, bu açıklamalar platforma yönelik düzenlemelerin veya yaptırımların habercisi olabilir. Türkiye’deki dijital müzik ortamının daha adil ve şeffaf bir yapıya kavuşması için hem devletin hem de platformların karşılıklı sorumluluk alması gerektiği aşikâr.

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Peki siz ne düşünüyorsunuz? Spotify Türkiye’de daha fazla sorumluluk almalı mı, yoksa mevcut haliyle yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.