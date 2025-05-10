Artan oyun fiyatları, birçok oyuncuyu abonelik servislerine yönlendirmiş durumda. Amazon Prime üyeleri ise her ay üyeliklerine dahil olan Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları ile, her ay yeni oyunlar denemenin keyfini çıkarıyor. Platformun Mayıs 2025 oyun takvimi resmen açıklandı. Peki Amazon Prime Gaming Mayıs 2025 oyunları arasında hangi yapımlar var?

Amazon Prime Gaming Mayıs 2025 oyunları listesi

Amazon Prime Gaming, Mayıs 2025 döneminde kullanıcılarına toplamda 22 oyun sunacak. Bu oyunlar ay boyunca kademeli şekilde erişime açılacak. Listede nostalji kokan klasiklerden bağımsız yapımlara kadar oldukça geniş bir yelpaze yer alıyor.

Şu anda erişime açık oyunlar:

Star Wars Galactic Battlegrounds Saga (GOG)

(GOG) Lego Star Wars – The Complete Saga (GOG)

(GOG) Styx: Master of Shadows (GOG)

(GOG) The Invisible Hand (Amazon Games App)

8 Mayıs’ta erişime açılacak oyunlar:

Wolfenstein 2: The New Colossus (Microsoft Store – Xbox ve PC)

(Microsoft Store – Xbox ve PC) Amnesia: Rebirth (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Hypnospace Outlaw (GOG)

(GOG) Doors: Paradox (Epic Games Store)

15 Mayıs itibarıyla sunulacak oyunlar:

Saints Row: Gat out of Hell (GOG)

(GOG) Endless Legend Definitive Edition (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Golf with Your Friends (GOG)

(GOG) Legacy of Kain: Blood Omen 2 (GOG)

(GOG) Mail Time (GOG)

22 Mayıs’ta erişime açılacak oyunlar:

Fate (GOG)

(GOG) Thief 2: The Metal Age (GOG)

(GOG) Everdream Valley (GOG)

(GOG) Chessarama (Epic Games Store)

(Epic Games Store) The Lost Ashford Ring (Legacy Games Code)

29 Mayıs itibarıyla kütüphaneye eklenecek oyunlar:

Liberté (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Samurai Bringer (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Trinity Fusion (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Masterplan Tycoon (Amazon Games App)

Amazon Prime Gaming oyunları nasıl alınır?

Amazon Prime Gaming Mayıs 2025 oyunlarından yararlanmak için aktif Prime aboneliğinizin olması gerekiyor. Ardından Prime Gaming web sitesine giriş yaparak ilgili oyunlara “Talep Et” butonuyla sahip olabilirsiniz. Bazı oyunlar Epic Games, Microsoft Store veya GOG gibi platformlara yönlendirilecek, bu nedenle ilgili hesaplarınızı da bağlamanız gerekebilir.

Oyunlar sınırlı süreliğine ücretsiz olduğu için belirli tarihlerde kütüphanenize eklemeniz gerektiğini unutmayın. Her oyunun erişime açılacağı haftayı kategorilere ayırdık, bu sayede sizler de Mayıs sonuna kadar hangi oyunları oynayabileceğinizi görebilirsiniz.

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