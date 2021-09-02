Vitalik Buterin Dogecoin İle İlgili Konuştu!

İkinci en büyük blok zincir ağı Ethereum’un kurucularından olan ve topluluğun önderi olarak tanınan Vitalik Buterin, meme kripto para Dogecoin ile ilgili konuştu. Twitter hesabı üzerinden düzenlediği bir soru cevap etkinliğinde (AMA) yalnızca kendisinin takip etmiş olduğu kişilerden kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Buterin, Ethereum ile ilgili pişmanlığını da açıkladı.

Doing a random twitter experiment just on this day. Only the 268 people I follow can reply to this tweet. Feel free to ask things and I'll talk about anything crypto or non-crypto related. — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 1, 2021

Ethereum kurucularından Buterin, Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bir soru cevap etkinliğinde, kendisinin takip ettiği kullanıcıların sordukları soruları yanıtladı. “Deneysel” olarak tanımladığı bu etkinliğe, Dogecoin ile ilgili yanıtları ve Ethereum ile ilgili söyledikleri damga vurdu. Buterin’e soru soranlar arasında Tesla CEO’su Elon Musk, Avalanche (AVAX) CEO’su Emin Gün Sirer ve The Three Arrows Capital CEO’su Zhu Su gibi önemli isimler vardı.

Vitalik Buterin’e Dogecoin ile ilgili gelen sorulardan biri, DOGE ve Ethereum arasında herhangi bir iş birliği için bir düşüncenin/önerinin olup olmadığıydı. Soru, The Three Arrows Capital CEO’su Zhu Su tarafından soruldu. Buterin şu yanıtı verdi:

“Şahsen, umarım DOGE yakında, belki de Ethereum kodunu kullanarak Proof of Stake’e (Hisse Kanıtı) geçebilir. Ayrıca umarım 5b/yıl yıllık Proof of Work (İş Kanıtı) ihraçlarını iptal etmezler ve bunun yerine küresel kamu mallarını finanse eden bir tür DAO’ya koyarlar. Dogecoin topluluğunun açgözlü olmayan sağlıklı değerlerine çok uygun.”

Avalanche (AVAX) CEO’su Emin Gün Sirer de Buterin’e “Ethereum macerasında öğrendiğin en önemli hayat dersi nedir?” sorusunu yöneltti. Yanıt şu şekilde geldi:

“Küçük gruplarda insanları sıkı bir şekilde koordine etmek beklediğimden daha zor. Özellikle büyük teşvik çatışmaları söz konusu olduğunda, herkesin bir daire içinde oturmasını, birbirlerinin doğal iyiliğini görmesini ve geçinmesini sağlayamazsınız.”

Buterin, şimdiye kadar Ethereum ile ilgili kendisini en çok şaşırtan şeyin ise NFT’ler olduğunu açıkladı. Ethereum macerasına yönelik en büyük pişmanlığının ise “8 kurucu ortak” meselesi olduğunu söyledi.

İkinci en büyük kripto para birimi Ethereum, hızlı bir yükseliş ile 3.800 dolar seviyesini geçti. Özellikle NFT sektöründeki ve ağdaki NFT trafiğindeki artış ile yukarı yönlü bir ivme kazanan ETH fiyatı yazı sırasında 3.781 dolardan işlem görüyor. Ethereum fiyatındaki bu yükselişin nedeni için Ethereum Fiyatı 3.800 Dolara Çıktı! Nasıl Oldu? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.