Apple ekosisteminin en pratik araçlarından biriyle uyumlu çalışan AirDrop paylaşım özelliği, artık çok daha geniş bir Android yelpazesinde kullanılabiliyor. Google ve Samsung cihazlarının ardından Oppo ve Vivo gibi üreticiler de bu altyapıyı kendi sistemlerine entegre etmeye başladı. Peki farklı markalara sıçrayan bu yeni Quick Share desteği, kullanıcıların gündelik veri transferi alışkanlıklarını nasıl etkileyecek?

AirDrop paylaşım özelliği diğer Android üreticilerine açılıyor

Uzun süredir beklenen AirDrop paylaşım özelliği, işletim sistemleri arasındaki duvarları kaldırmaya devam ediyor. Google, bu sistemi ilk olarak Pixel 10 serisiyle duyurmuş ve ardından Pixel 9 serisine entegre etmişti. Kısa süre önce Galaxy S26 ailesinde de yerini alan bu sistem, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte Galaxy S25 serisine kadar ulaşmayı başardı.

Oppo Find X9 Ultra ve Vivo X300 Ultra üzerinde test edildi

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Oppo Find X9 Ultra, Android ve iPhone dosya aktarımı sürecini kolaylaştıracak güncellemeyi doğrudan sunmaya başladı. Telefonun kendi aktarım ayarlarına girildiğinde, sürecin nasıl işleyeceğini anlatan yeni bir bilgilendirme ekranı ortaya çıkıyor. İşlemin gerçekleşmesi için iPhone tarafında görünürlüğü 10 dakikalığına herkese açık hale getirmek yeterli oluyor.

Gerekli görünürlük ayarları yapıldığında, Apple cihazı doğrudan Android ekranındaki aktarım menüsünde listeleniyor. Karşılıklı izinlerin ardından Oppo Find X9 Ultra ile bir iPhone Air arasında, AirDrop paylaşım özelliği üzerinden sorunsuz veri transferi sağlandığı doğrulandı. Süreç, Android tarafındaki görünürlük ayarlarının değiştirilmesiyle çift yönlü olarak çalışabiliyor.

Bu altyapı genişlemesi yalnızca Oppo markasıyla sınırlı kalmadı. Teknoloji yazarı Harish Jonnalagadda, bahsi geçen sistemi Vivo X300 Ultra modeli üzerinde de başarıyla kullandığını raporladı. Diğer taraftan OnePlus 15modelinde bu seçenek henüz görülmezken, markadan veya Google cephesinden konuya dair resmi bir takvim paylaşılmadı.

Hız ve pratiklik dengesi

Android Central kaynaklı değerlendirmelere göre yeni altyapı oldukça istikrarlı bir çalışma sergiliyor. Aktarım hızının, doğrudan iki Apple cihazı veya iki Android cihazı arasındaki yerel transfer hızından bir miktar daha yavaş olduğu belirtiliyor. Yine de üçüncü taraf uygulamalara gerek kalmadan platformlar arası dosya gönderilebilmesi büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Quick Share nedir?

Google tarafından geliştirilen ve Android cihazlar arasında kablosuz veri transferi sağlayan bir protokoldür. Son dönemde yapılan entegrasyonlar sayesinde Apple’ın dosya transfer sistemleriyle de belirli çerçevelerde iletişim kurabilmektedir.

