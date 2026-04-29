Haberleşme teknolojilerindeki dönüşüm, geleneksel operatör hizmetlerini zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. BTK tarafından paylaşılan son veriler, Türkiye genelinde kullanıcıların artık klasik mobil hat aramaları yerine internet tabanlı platformları tercih ettiğini kanıtlıyor. Peki, dijitalleşen bu yeni düzende klasik telefon görüşmeleri tamamen tarih mi oluyor?

Türkiye Genelinde Mobil Hat ve İnternet Trafiği Dönüşüyor

BTK verilerine dayanan istatistikler, Türkiye sınırları içinde 99,7 milyon mobil aboneye ulaşıldığını gösteriyor. Bu rakam yaklaşık yüzde 117’lik bir yaygınlık oranına denk gelse de kullanıcıların şebeke kullanım alışkanlıklarında radikal bir sapma gözleniyor. 2004 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde artan mobil hat üzerinden sesli konuşma trafiği, tarihinde ilk kez gerileme kaydetti.

2022 yılında 318 milyar dakika ile rekor seviyeye ulaşan şebeke içi görüşme süresi, geçtiğimiz yıl 312,5 milyar dakikaya düştü. Bu düşüş, 4.5G ve 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte artan internet hızlarının, kullanıcıları WhatsApp ve benzeri iletişim alışkanlıkları sunan uygulamalara yönlendirdiğini teyit ediyor. Klasik şebeke aramaları, artık yerini veri paketleri üzerinden taşınan ses dalgalarına bırakıyor.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Kenan Altınsaat, bu dönüşümün teknolojik bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor. Altınsaat, mobil ses trafiğindeki büyümenin son dört yılda yüzde 1’in altına indiğini belirterek, mobil hat kullanımındaki bu daralmanın doğrudan internet uygulamalarındaki artışla ilişkili olduğunu söylüyor.

Sabit Hatların Sonu ve Fiber Altyapı İhtiyacı

Geleneksel iletişim araçları arasındaki en büyük kaybı ise sabit hat tarafı yaşıyor. 2004 yılında 65,2 milyar dakika seviyesinde olan sabit telefon trafiği, 2016 yılında 10 milyar dakikanın altına gerilemişti. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bu rakam 5,06 milyar dakikaya kadar inerek, ev ve iş yeri telefonlarının artık yalnızca sembolik birer araç haline geldiğini gösterdi.

Dijitalleşen dünyada sesli konuşma eyleminin kesintisiz sürebilmesi için en kritik unsur fiber altyapı kapasitesi olarak öne çıkıyor. 2002 yılında sadece 81 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğu günümüzde 657 bin kilometreye ulaşmış durumda. Ancak uzmanlar, internete dayalı iletişimin her geçen gün ağırlaşan veri yükünü taşıyabilmesi için bu uzunluğun hala yetersiz olduğunu savunuyor.

Kullanıcılar için bu değişim, sadece bir uygulama tercihi değil, aynı zamanda maliyet ve erişilebilirlik dengesi anlamına geliyor. Operatörlerin sunduğu klasik dakikalar yerine sınırsız veri dünyasını kullanmak, özellikle uluslararası görüşmelerde ve grup toplantılarında büyük bir esneklik sağlıyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm hızı arttıkça, şebeke operatörlerinin ses odaklı bir yapıdan veri odaklı bir yapıya evrilmesi artık bir seçenek değil, zorunluluk halini alıyor.

Kritik Ses Trafiği Verileri

Sabit ses trafiği (2004): 65,2 milyar dakika

Sabit ses trafiği (2023): 5,06 milyar dakika

Mobil ses trafiği rekoru (2022): 318 milyar dakika

Mobil ses trafiği (2023): 312,5 milyar dakika

Toplam fiber ağ uzunluğu: 657 bin kilometre

BTK nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’deki telekomünikasyon sektörünü düzenleyen ve denetleyen resmi otoritedir. İnternet, mobil ağlar ve posta hizmetleri gibi alanlarda standartları belirler, lisanslama yapar ve piyasa verilerini raporlar.

