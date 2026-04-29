Xiaomi, teknoloji dünyasındaki ürün yelpazesini genişleterek yeni açık kaynaklı yapay zeka modeli olan Xiaomi MiMo-V2.5 sürümünü resmi olarak duyurdu. Metin, görsel, ses ve video verilerini aynı anda işleyebilen bu çok modlu sistem, şirketin açıklamasına göre sınır düzeyinde aracılık kabiliyeti sunuyor. Peki, devasa veri setleriyle eğitilen bu yeni sistem rakipleri karşısında nasıl bir performans sergiliyor?

Yapay zeka rekabetinde Xiaomi MiMo-V2.5 dönemi

Xiaomi MiMo-V2.5, toplamda 48 trilyon token kullanılarak eğitilen geniş bir altyapı üzerinde çalışıyor. Yeni model, 1 milyon tokenlik bağlam penceresi desteği sayesinde uzun metinleri ve karmaşık verileri rahatlıkla analiz edebiliyor. Şirket, bu sistemin görüntü ve video anlama testlerinde kapalı kaynaklı rakipleriyle başa baş bir seviyede olduğunu belirtiyor.

Firma tarafından paylaşılan şirket içi test sonuçlarına göre sistem, kendi sınıfındaki aracılık görevlerinde en iyi performansa ulaştı. Kıyaslama listesinde DeepSeek-V4, Kimi K2.6, Claude Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro ve şirketin önceki nesil MiMo-V2-Pro modeli yer alıyor. Xiaomi, şirket içi kodlama testlerinde küçük versiyonun büyük kardeşiyle aynı başarıyı yarı maliyetle gösterdiğini iddia ediyor. Bu durum, geliştiricilerin daha düşük bütçelerle yüksek kodlama verimliliği elde etmesinin önünü açıyor.

İki farklı versiyon: MiMo-V2.5 ve MiMo-V2.5-Pro

Şirket, kullanıcıların donanım kapasitelerine ve proje ihtiyaçlarına göre şekillenen iki ayrı model yayınladı. Temel sürüm olan Xiaomi MiMo-V2.5, 310 milyar toplam parametreye ve 15 milyar aktif parametreye EV sahipliği yapıyor. Özellikle büyük ölçekli kurumsal çözümler için tasarlanan MiMo-V2.5-Pro ise 1.02 trilyon toplam parametre ve 42 milyar aktif parametre ile görev yapıyor. Her iki model de yerleşik olarak çoklu ortam verilerini doğal biçimde işliyor.

Donanım gereksinimleri ve erişim kanalları

Yeni modelleri Hugging Face platformu üzerinden indirip bağımsız sunucularda yerel olarak çalıştırmak mümkün oluyor. Ancak sistemin gereksinim duyduğu yüksek VRAM miktarı, Nvidia RTX 5090 gibi en üst düzey tüketici odaklı ekran kartlarının kapasitesini bile aşıyor. Bu nedenle modelleri yerel ortamda çalıştırmak isteyen araştırmacıların, tam donanımlı bir Mac Studio gibi yüksek bellekli cihazlara yatırım yapması gerekiyor.

Yüksek donanım maliyetlerinden kaçınmak isteyen geliştiriciler için resmi API desteği de kullanıma sunuldu. Ayrıca kullanıcıların sistemi web tabanlı AI Studio üzerinden doğrudan test edebileceği belirtildi. Ancak haber yazıldığı sırada bu web arayüzünün henüz sunucu yanıtı vermediği ve yüklenmediği görüldü.

Açık ağırlıklı (Open-weight) model nedir?

Yapay zeka modellerinin mimarisi tamamen açık kaynak olmasa bile, önceden eğitilmiş ağ ağırlıklarının araştırmacı ve geliştiricilerle paylaşılmasıdır. Bu sayede model, bağımsız sunucularda çalıştırılabilir ve projeye özel ince ayar yapılabilir.

