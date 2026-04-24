Motorola, Hindistan pazarında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni premium orta segment akıllı telefon modelini tüketicilerin beğenisine sundu. Performans, ekran kalitesi ve batarya ömrünü dengelemeyi hedefleyen Motorola Edge 70 Pro, teknik detaylarıyla dikkat çekiyor. Peki cihaz kullanıcılara tam olarak neler vadediyor?

Motorola Edge 70 Pro tasarımı ve donanım yetenekleri

Yeni Motorola Edge 70 Pro, özellikle uzun pil ömrü ve akıcı bir ekran deneyimi arayan kullanıcılara hitap eden bir donanım çizgisiyle geliyor. Cihazda yer alan 144Hz yenileme hızına sahip ekran, arayüzde gezinirken veya içerik tüketirken pürüzsüz bir kullanım sağlıyor. Ayrıca 6500 mAh kapasiteli bataryanın 90W hızlı şarj desteğiyle birleşmesi, gün içinde kısa süreli molalarda cihazın bataryasının hızlıca doldurulmasını mümkün kılıyor.

Telefonun merkezinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8500 Extreme işlemcisi bulunuyor. LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama standartlarıyla desteklenen bu işlemci, veri okuma ve yazma hızlarında yüksek verimlilik sunuyor. Kutusundan Android 16 işletim sistemiyle çıkan telefon için marka tarafından üç yıl ana sürüm güncellemesi ve beş yıl güvenlik yaması garantisi veriliyor.

Fotoğrafçılık tarafında optik görüntü sabitleyici (OIS) destekli 50 megapiksel ana sensör ve makro çekim yapabilen 50 megapiksel ultra geniş açılı lens öne çıkıyor. Cihazın içerisine entegre edilen yapay zeka tabanlı görüntüleme ve düzenleme araçları, çekim esnekliğini yazılımsal olarak destekliyor. Ön tarafta yer alan 50 megapiksel kamera ise yüksek çözünürlüklü özçekimler ve 4K video kayıt imkanı sunuyor.

Multimedya deneyimi için Dolby Atmos ayarlı stereo hoparlörlerle donatılan cihaz, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Askeri standartlarda dayanıklılık sunan telefon; Pantone onaylı Lily White, Tea ve Titan renk seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Ayrıca önümüzdeki haftalarda Edge 70 Pro+ isimli daha üst bir versiyonun da tanıtılacağı öne sürülüyor.

Motorola Edge 70 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.8 inç 1.5K pOLED, 144Hz yenileme hızı, 5200 nit tepe parlaklık, HDR10+, 10-bit renk derinliği

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Extreme

RAM: 12 GB'a kadar LPDDR5X

Depolama: 256 GB UFS 4.1

Arka Kamera: 50 MP (OIS destekli ana kamera) + 50 MP (ultra geniş açı ve makro)

Ön Kamera: 50 MP (4K video kaydı)

Batarya: 6500 mAh kapasite, 90W kablolu hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 16

Bağlantı ve Diğer: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dolby Atmos stereo hoparlör, IP68/IP69

Motorola Edge 70 Pro fiyatı

Yeni model, 29 Nisan tarihinden itibaren Flipkart, resmi marka mağazası ve fiziksel perakende noktaları üzerinden satışa sunulacak. Lansmana özel olarak belirli banka kartlarıyla veya takas kampanyasıyla 2.000 Rupi indirim uygulanacağı duyuruldu. Cihazın varyantlarına göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

Motorola Edge 70 Pro – 8 GB RAM / 256 GB: 38.999 Rupi (~415 Dolar)

Motorola Edge 70 Pro – 12 GB RAM / 256 GB: 41.999 Rupi (~450 Dolar)

IP69 sertifikası nedir?

Elektronik cihazların katı cisimlere ve sıvılara karşı dayanıklılığını gösteren bir derecelendirmedir. IP69 seviyesi, cihazın toza karşı tam korumalı olduğunu ve aynı zamanda yüksek basınçlı, yüksek sıcaklıktaki su jetlerine karşı dayanabildiğini ifade eder.

