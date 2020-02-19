Giyilebilir Teknoloji
Uygun fiyatıyla dikkat çeken realme Buds Air satışa çıkıyor!
Realme Buds Air modeli çıkış itibarıyla göz dolduran tam kablosuz kulaklık modelleri içerisinde yer almıştı. Müzik deneyimini yükselten ve gürültü engelleme sunan R1 yonga seti Buds Air’ın bünyesinde bulunuyor. Aynı zamanda 17 saatlik pil ömrüyle ve bununla birlikte de uygun fiyat algısıyla mükemmeli hedefleyen bir model olarak karşımıza çıkıyor.
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Marka bu kez merakla beklenen kablosuz kulaklık modeli, realme Buds Air’i tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Realme Buds Air, sizi kablo karmaşasından kurtararak, özgür bir müzik deneyimi sunuyor. Kablosuz kullanımı bir üst seviyeye çıkaran özel olarak hazırlanmış R1 yonga seti, Bluetooth 5.0 ile birlikte, çok daha uzun bir pil ömrü, akıllı erişim tuşları ile kulaklık ve telefon arasında anında ve kesintisiz bir bağlantı sağlıyor.
Çift kanallı iletim sistemiyle müzik zevkinin doruklarını yaşatacak
Gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile realme Buds Air, kulak içi kulaklıkların her biri, birbirinden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini %51 azaltan Oyun Modu görseller ve sesler arasında mükemmel bir senkronizasyon sağlıyor.
Bunun yanı sıra realme Buds Air, uzman akustik ekibi tarafından hazırlanan, özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemini içerisinde barındırıyor. Ekip, sürükleyici bir film ve müzik deneyimi için binlerce testin ardından bas seslere daha fazla boyut ve dinamizm kazandıracak bu özelliği ürüne ekliyor ve 12 mm yüksek bas performansı ile realme Buds Air kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor.
Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor.
realme Buds Air ile 17 saate ulaşan yüksek pil ömrü!
Realme Buds Air, tüm kablolardan kurtulacağınız gerçek bir “wireless” deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Kulakiçi kualklıklarınızı şarj etmek için, içerisinde bulunduğu kutuyu 10W Kablosuz şarj cihazınıza yerleştirmeniz yeterli. Dileyen kullanıcılar Tip – C şarj kablosu da kullanabilir. Kasanın ön tarafında bulunan LED ışıklar ise size gerçek zamanlı şarj durumunu gösteriyor. 17 saatlik pil ömrü sunan kulaklığın pil durumunu ise telefondaki uygulamadan görebileceksiniz.
Tek tuşla tüm işlevleri gerçekleştirebiliyorsunuz
Buds Air, aramaları cevaplamak / sonlandırmak, müzik değiştirmek, ses asistanını başlatmak ve bir dokunuşla performans moduna girmek / çıkmak için kullanılabilen akıllı dokunma işlemini destekliyor. realme Buds Air, tek bir düğme ile telefonunuzla eşleştirilebiliyor ve eşleştirildiğinde, kılıf kapağını her açtığınızda, Realme Buds Air, telefonunuzu anında tanıyarak müzik deneyimini başlatıyor.
Kulak içi tanıma teknolojisi ile, sensörler aracılığı ile Buds Air kullanımda olup olmadığını anlayıp, kulağınızdan çıkardığınız anda kendi kendine müzik deneyimini durduruyor, geri taktığınızda ise keyif kaldığı yerden devam ediyor.
Aynı tuş ile sesli asistanınıza bağlanıp müziğin yanı sıra aramalarınızı, ses ayarlarını ve hava durumu gibi bilgi sağlayıcılarını kontrol edebiliyorsunuz.
Realme Buds Air, sarı, siyah ve beyaz olmak üzere 3 farklı seçeneğiyle Mart ayında tüketici ile buluşacak.
Giyilebilir Teknoloji
Philips, sporculara özel kulaklıklarını satışa sundu!
Philips, kablosuz, kulak üstü ve kulak içi kullanıma uygun sporculara özel kulaklık modellerini piyasaya sürdü. Philips, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansmanda yeni spor serisi SH402 kulak üstü, SN503 kulak içi ST702 true wireless modellerini tanıttı.
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Philips Spor kulaklık serisi; sporcuların performanslarını artırarak daha doğru ve daha uzun antrenman yapabilmeleri için gereken tüm özelliklere sahip.
SN503 – Dünyanın önde gelen sağlık uygulamalarıyla uyumlu!
SN503, kusursuz ses özelliğinin yanı sıra; Apple Health Kit, Google Fit, Runkeeper, Pola Beat, Runtatstic, Codoon ve Endomondo gibi dünyanın önde gelen uygulamalarıyla da uyumlu çalışıyor. En küçük kulak içi kalp atışını dahi algılayan hızlı monitöre sahip. Ekrana bakmadan gerçek zamanlı sesli geri bildirim veren ürün; 6 saat dayanıklı, su geçirmez ve 15 dakikada şarj edilerek bir saat antrenman sağlama özelliğiyle piyasaya sürüldü.
Kulak içine kusursuz uyum sağlayan değiştirilebilir yumuşak, güvenli ve konfor sağlayan üç başlık bulunuyor. Daha net ses ve daha iyi bas ayarı, kusursuz ses yalıtımı sunan kulaklığımız aynı zamanda Bluetooth cihazlarla da otomatik entegre olan akıllı eşleştirme teknolojisine sahip. 6 mm neodimyum akustik sürücüler bulunan SN503 modelinde net ses için üzerinde bulunan dahili mikrofonda eko oluşması önlenebiliyor.
6 saatlik kesintisiz müzik performansı sunan giyilebilir cihazımızda IPX5 suya ve tere karşı dayanıklılık sertifikası da konumlandırılmış.
ST702 – Philips kulaklıklar, kendini temizleyebiliyor!
Hareket halindeki kişinin kulaklığının ıslanmasından daha doğal bir şey yok elbette. ST702, IPX5 standart su yalıtımı özelliği ve kılıfıyla hem temizliyor hem de şarj ediyor. Tek bir şarjla 6 saat, kılıfla 18 saate kadar çalma süresi yakalamak mümkün.
UV temizle özelliği sayesinde tam kablosuz kulaklık, kılıfta kendini temizleyebiliyor. IPX5 suya ve tere karşı dayanıklılık sunan kulaklığımız ayrıca, taşınabilir şarj kutusuyla ekstra şarja da ihtiyaç duymuyor. Bir kerelik şarjla 6 saat kesintisiz kullanım vadeden kulaklığımız bu sayede 18 saatlik performans sunabiliyor. Hızlı şarj özeliğiyle de 15 dakika şarjla 1,5 saat ekstra performans da verebiliyor.
6 mm’lik neodimyum sürücülere sahip hoparlörler barındıran cihazımızda, içerisindeki donanımla mükemmel ses kalitesi ve daha belirgin baslar yaratabiliyor. Bluetooth cihazlarla, otomatik bağlanabilirlik özelliklerine sahip ST702’de gelen aramalar kulaklık üzerinden kontrol edilebiliyor.
Kulaklığın üzerinde bulunan lastikler sayesinde güvenli ve konforlu kullanım vadediyor. Mükemmel kulaklık içi uyum amacıyla farklı boyutlarda, değiştirilebilen 3 adet başlık bulunuyor. Gürültü önleyici teknolojiler sunan kulaklık, üst düzey ses yalıtımı oluşturabiliyor.
SH402 –Kalabalıkta spor yapanlar için tasarlandı!
Kablosuz kulak üstü kulaklıklar; ses yalıtımı, uzun süre performans gösterebilmesi ve ses kalitesiyle kalabalıkta spor yapanlar için vazgeçilmezlerde en üst sıralarda. SH402 tüm bu özellikleriyle kullanıcılarına gerçek serinliği vaad ediyor. Aynı zamanda IPX4 özelliği sayesinde su sıçramasına ve tere dayanıklı.
20 saat dinleme süresi sunan kulaklık, içerisinde bulunan yapı sayesinde kulaklarınızı hiçbir şekilde terletmiyor. IPX4 su sıçramasına ve tere karşı dayanıklılıkla birlikte, cihaz herhangi bir hasar da almıyor.
40mm neodimyum akustik sürücülere sahip SH402 modelinde pasif gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, üst düzey bas ve ayrıntılı ses sunabiliyor. Bunların dışında, yankı giderme ve Bluetooth cihazlarla otomatik entegrasyon da cihazımıza dahil edilmiş durumda.
Giyilebilir Teknoloji
Logitech Zone kulaklıklarla, görüntülü iş birliği çözümleri genişliyor!
Logitech, Zone Kablolu Kulaklık kullanıcılarına çözümler sunmaya devam ediyor. Microsoft Teams sertifikalı Zone Kulaklık Serisi ile Logitech, kesintisiz görüntülü aramaların kalitesini ve keyfini daha da artırmayı amaçlıyor.
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Logitech Zone kulaklıkları, ister açık bir ofiste ister evden çalışılsın, kullanıcıların daha iyi odaklanmasına ve daha verimli çalışmasına imkân sağlıyor.
Zone Kablolu Kulaklık hem Unified Communications (UC) hem de Sertifikalı Microsoft® Teams sürümlerinde ile sorunsuz çalışıyor. Kulaklık ve mikrofon seti ayrıca Zoom gibi popüler arama uygulamalarıyla kullanabiliyor.
Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Pazarlama Müdürü Birol Sülük, yeni ürün serisiyle ilgili olarak “Bu zamana kadar yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve kolay kullanımlı oda çözümleriyle küçük, orta ve büyük toplantı odalarında yerimizi almıştık. Şimdi ise kişisel çalışma alanı için tasarlanmış kulaklık ve webcam serisiyle eksiksiz bir görüntülü iletişim deneyimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Video iş birliği kategorimiz büyümeye devam ettikçe hedefimiz, kullanıcılarımızın toplantı ve çağrı ihtiyaçlarında, zaman ve mekândan bağımsız olarak en iyisini yapabilmeleri için her zaman kullanımı kolay çözümler sunmak olacak.”
En iyi görüntülü iletişim deneyimi için Zone Kablolu serisi Logitech Webcam’ler ile uyumlu bir şekilde kolayca çalışıyor. Yeni Zone Kablolu Kulaklık, optimum ses kalitesindeki aramalar veya daha kaliteli bir müzik deneyimi için birinci sınıf ses sürücüleriyle tasarlandı.
Kulaklıklar sesi kısmak, oynatmak veya duraklatmak için şık bir kablo üzeri denetleyicisi ve dolaşmayan bir kabloya sahipken, çok yönlülük sunan USB Type-A veya Type-C bağlantısı içeriyor ve Logi Tune mobil ve masaüstü uygulamalarıyla uyumlu çalışıyor.
Zone Kablolu Kulaklıkların Microsoft Teams sürümü benzersiz bir Teams UI ve in-line kontrol düğmesi içeriyor. Bu sayede tek ve uzun bir tıklamayla Microsoft Teams toplantısı başlatmak, Teams çağrısını cevaplamak veya Cortana ile ses becerilerini kolaylaştırarak kullanmayı mümkün oluyor.
Giyilebilir Teknoloji
HONOR MagicWatch 2 Türkiye’de satışa sunuldu!
HONOR, akıllı saat modeli MagicWatch 2’yi Türkiye topraklarında satışa sundu. Firmanın, akıllı saat modeli uygun fiyatı ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.
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HUAWEI çatısı altında faaliyetlerine devam eden ve gençlere yönelik ürünler tasarlayan HONOR, yeni giyilebilir ürünü MagicWatch 2’yi Türkiye’de satışa sundu.
Kullandığı Kirin A1 yonga seti ile 14 güne kadar pil ömrü sunan ve sık sık şarj etme sorununu ortadan kaldıran akıllı saat, bilinçli tüketicilere hem daha sağlıklı hem de bağlantılı bir yaşam biçimi vaat ediyor.
Spor ve sağlıklı yaşam takibi teknolojileriyle donatılan MagicWatch 2, aynı zamanda farklı ortamlara ve farklı zevklere göre kişiselleştirilebiliyor.
HONOR MagicWatch 2 ile 15 farklı spor modunu keşfedin!
Akıllı saat modelinde; daha kişisel, çeşitli ve verimli bir spor hayatı için koşu, yürüyüş, bisiklet, triatlon, havuzda yüzme, serbest antrenman ve kürek gibi 8 dış, 7 iç ortam sporu için hedef bazlı takip desteği sunuyor.
Bu 15 ayrı spor modu dışında, başlangıçtan uzman seviyesine kadar 13 profesyonel iç ve dış ortam koşu parkuru desteği de HONOR MagicWatch 2 ile geliyor.
Bunlarla birlikte akıllı saat, size gerçek zamanlı öneriler sunarak kendi temponuzu yakalamanızı sağlayan, sanal ritim belirleyiciyle birlikte geliyor.
Gelişmiş sağlık takibi sistemiyle hayatı kolaylaştırın!
MagicWatch 2, barındırdığı üç öncü teknoloji ile öne çıkıyor. TruSleep™2.0 teknolojisi, uyku ritminizi takip ederek insanlarda yaygın olan 6 uyku bozukluğu tipini hassas şekilde tespit edebiliyor ve buna göre uyku kalitenizi artıracak 200’ün üzerinde öneri arasından size uygun olanı iletiyor.
HUAWEI TruRelax™ teknolojisi, stresli anlarınızda stres seviyenizi tespit ediyor, sakinleşebilmeniz için önerilen en etkili nefes egzersizlerini size hatırlatıyor.
Son olarak HUAWEI TruSeen™ teknolojisi, nabız atışınızı 7/24 takip ederek normal seviyenin üstünde ya da altında görüldüğünde size hemen uyarı gönderiyor.
Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği olan HONOR MagicWatch 2, suyun altında da nabzınızı takip etmeye devam ediyor. Aynı zamanda yüzdüğünüz mesafeyi, hızı, yaktığınız kaloriyi ve SWOLF skorunuzu da kaydediyor.
Akıllı özellikleri ile fark yaratıyor
Giyilebilir cihazda, hareket halindeyken ister kulaklıkla ister akıllı saatin dahili hoparlör ve mikrofonunu kullanarak, Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
Telefon görüşmeleri için telefonunuzdan 150 metreye kadar uzaklıkta olabilirsiniz. Bununla birlikte MagicWatch 2’niz telefonunuza bağlıyken SMS mesajları, e-postalar, takvim ve diğer tüm içerik bildirimlerini ekranda görüntülemeye devam edersiniz.
Akıllı saatin Hava Durumu, Alarm, Zamanlayıcı, Telefonumu Bul ve benzeri dahili uygulamaları da pek çok alanda işinizi kolaylaştırır.
HONOR MagicWatch 2 tüm bunlarla birlikte 4 GB’lık dahili hafıza barındırıyor. Bunun 2 GB’lık kısmında dilediğiniz müzikleri depolayarak, 500 şarkıya kadar saklayabilir ve dilediğiniz yerde, telefona ve internete ihtiyaç olmaksızın istediğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.
HONOR MagicWatch 2’nin Türkiye satış fiyatı!
1.39 inç’lik ful renkli AMOLED dokunmatik ekran, sağlıklı yaşam ve spor takibi için en gelişmiş teknolojiler, uzun ömürlü bir pil ve özelleştirilebilen saat görünümleriyle öne çıkan HONOR MagicWatch 2, 46mm’lik versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Ürünün 42mm’lik versiyonu ise kısa bir süre sonra satışa çıkacak.
HONOR MagicWatch 2, şu anda 1299TL’lik satış fiyatıyla Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom satış kanalları üzerinden teknoloji severlerin beğenisine sunuldu.