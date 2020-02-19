Uygun fiyatıyla dikkat çeken realme Buds Air satışa çıkıyor!

Realme Buds Air modeli çıkış itibarıyla göz dolduran tam kablosuz kulaklık modelleri içerisinde yer almıştı. Müzik deneyimini yükselten ve gürültü engelleme sunan R1 yonga seti Buds Air’ın bünyesinde bulunuyor. Aynı zamanda 17 saatlik pil ömrüyle ve bununla birlikte de uygun fiyat algısıyla mükemmeli hedefleyen bir model olarak karşımıza çıkıyor.

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Marka bu kez merakla beklenen kablosuz kulaklık modeli, realme Buds Air’i tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Realme Buds Air, sizi kablo karmaşasından kurtararak, özgür bir müzik deneyimi sunuyor. Kablosuz kullanımı bir üst seviyeye çıkaran özel olarak hazırlanmış R1 yonga seti, Bluetooth 5.0 ile birlikte, çok daha uzun bir pil ömrü, akıllı erişim tuşları ile kulaklık ve telefon arasında anında ve kesintisiz bir bağlantı sağlıyor.

Çift kanallı iletim sistemiyle müzik zevkinin doruklarını yaşatacak

Gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile realme Buds Air, kulak içi kulaklıkların her biri, birbirinden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini %51 azaltan Oyun Modu görseller ve sesler arasında mükemmel bir senkronizasyon sağlıyor.

Bunun yanı sıra realme Buds Air, uzman akustik ekibi tarafından hazırlanan, özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemini içerisinde barındırıyor. Ekip, sürükleyici bir film ve müzik deneyimi için binlerce testin ardından bas seslere daha fazla boyut ve dinamizm kazandıracak bu özelliği ürüne ekliyor ve 12 mm yüksek bas performansı ile realme Buds Air kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor.

Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor.

realme Buds Air ile 17 saate ulaşan yüksek pil ömrü!

Realme Buds Air, tüm kablolardan kurtulacağınız gerçek bir “wireless” deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Kulakiçi kualklıklarınızı şarj etmek için, içerisinde bulunduğu kutuyu 10W Kablosuz şarj cihazınıza yerleştirmeniz yeterli. Dileyen kullanıcılar Tip – C şarj kablosu da kullanabilir. Kasanın ön tarafında bulunan LED ışıklar ise size gerçek zamanlı şarj durumunu gösteriyor. 17 saatlik pil ömrü sunan kulaklığın pil durumunu ise telefondaki uygulamadan görebileceksiniz.

Tek tuşla tüm işlevleri gerçekleştirebiliyorsunuz

Buds Air, aramaları cevaplamak / sonlandırmak, müzik değiştirmek, ses asistanını başlatmak ve bir dokunuşla performans moduna girmek / çıkmak için kullanılabilen akıllı dokunma işlemini destekliyor. realme Buds Air, tek bir düğme ile telefonunuzla eşleştirilebiliyor ve eşleştirildiğinde, kılıf kapağını her açtığınızda, Realme Buds Air, telefonunuzu anında tanıyarak müzik deneyimini başlatıyor.

Kulak içi tanıma teknolojisi ile, sensörler aracılığı ile Buds Air kullanımda olup olmadığını anlayıp, kulağınızdan çıkardığınız anda kendi kendine müzik deneyimini durduruyor, geri taktığınızda ise keyif kaldığı yerden devam ediyor.

Aynı tuş ile sesli asistanınıza bağlanıp müziğin yanı sıra aramalarınızı, ses ayarlarını ve hava durumu gibi bilgi sağlayıcılarını kontrol edebiliyorsunuz.

Realme Buds Air, sarı, siyah ve beyaz olmak üzere 3 farklı seçeneğiyle Mart ayında tüketici ile buluşacak.