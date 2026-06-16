Cupra, filosunun ilk SUV’ı olan Tindaya konsepti için seri üretim kararı verdi ve 2027 yılında yollara çıkacak modelin detayları paylaşıldı .

Seri Üretim Kararı ve 2027 Lansman

Cupra, İspanya’nın Mallorca kentinde düzenlenen Land of Golf etkinliğinde Tindaya konseptini sergiledi ve bu yılın sonunda seri üretim versiyonunun tanıtılması, 2027 yılında satışa çıkması planlanıyor .

Model, markanın filo genişletme stratejisinin önemli bir parçası ve Cupra’nın ilk kompakt SUV crossover’ı olacak .

700 HP Güç ve Elektrikli Hibrit Motor

Tindaya, 3.0 litrelik V6 çift turbolu motor ile elektrikli hibrit sistem kombinasyonuyla 700 beygir güç üretecek .

Bu motor, Cupra’nın performans odaklı kimliğini yansıtırken, elektrikli hibrit yapı emisyon kurallarına da uyum sağlayacak .

80 kWh Batarya ve 600 km Menzil

Model, 80 kWh kapasiteli batarya paketi ile 600 km’ye kadar WLTP menzil sunacak .

800V hızlı şarj desteği sayesinde 10-80% şarj 20 dakika içinde tamamlanabilecek .

Gilbon Rise Tarzı Çılgın Tasarım

Tindaya’nın tasarımı, Gilbon Rise off-road aracından esinleniyor ve çılgın, agresif, modern bir duruş sergiliyor .

Tasarım detayları:

İkonik yuvarlak farlar (Cupra imzası)

21 inç jantlar

Panoramik cam tavan

Karbon fiber detaylar

Agresif ön ızgara .

264 Lp Bagaj ve 2.900 mm Aks Mesafesi

Tindaya’nın boyutları:

Uzunluk : 4.570 mm

Genişlik : 1.890 mm

Yükseklik : 1.620 mm

Aks mesafesi : 2.900 mm

Bagaj hacmi : 264 litre (arka koltuklar dik)

1.450 litre (arka koltuklar yatırılmış) .

2.900 mm’lik aks mesafesi, geniş iç hacim ve konfor sağlıyor .

5 İnç Dijital Ekran ve Teknoloji

İç mekanda:

12.9 inç merkezi dokunmatik ekran

5 inç dijital gösterge ekranı

Wireless Apple CarPlay ve Android Auto

360 derece kamera sistemi

Adaptif şasi .

Cupra Land of Golf Etkinliğinde Tanıtım

Tindaya, İspanya Mallorca’daki Land of Golf etkinliğinde ilk kez sergilenerek markanın performans ve tasarım odaklı kimliğini vurguladı .

Etkinlikte Cupra’nın yeni filo genişletme stratejisi ve 2027’de yollara çıkacak modeller paylaşıldı .

Cupra’nın Filo Genişletme Stratejisi

Tindaya, Cupra’nın 2025-2030 fil genişletme planının önemli bir parçası:

2025 : Cupra Formentor (mevcut)

2026 : Cupra Venato (mevcut)

2027: Cupra Tindaya (SUV) .

Model, markanın kompakt SUV crossover segmentine girişini temsil ediyor .