NVIDIA RTX GPU’lu Intel İşlemciler 2028’in İlk Çeyreğinde Çıkıyor: Serpent Lake Proje, CES 2028’de Tanıtılacak

Sızdırılan yol haritasına göre Intel’in NVIDIA RTX grafik birimi içeren ilk x86 işlemcileri 2028’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkabilir. Proje, Serpent Lake adıyla anılıyor ve Intel x86 işlemcilerde NVIDIA RTX GPU dönemi başlıyor.

NVIDIA ve Intel 5 Milyar Dolarlık Tarihi İşbirliği

NVIDIA, Intel’e 5 milyar dolarlık yatırım yaparak veri merkezi ve PC pazarına yönelik ortak çip geliştirme anlaşmasına imza attı. İş birliği, yapay zeka ve x86 mimarisini birleştirecek.

Anlaşma kapsamında:

Intel, veri merkezleri için özel işlemciler tasarlayacak ve bunlar NVIDIA’nın yapay zeka GPU’larıyla özel bağlantı teknolojisi üzerinden entegre edilecek

NVIDIA, Intel’e özel bir grafik çipi sağlayacak

Intel, NVIDIA RTX GPU yongalarıyla entegre edilmiş x86 chiplet’leri geliştirecek.

Serpent Lake Proje Adı ve SoC Girişimi

Daha önce ortaya çıkan belgelerde de adı geçen bu platform, Intel işlemci teknolojisini ve NVIDIA RTX grafik yongasını aynı paket içerisinde bir araya getirecek. Bu bilgiler, Intel ve NVIDIA’nın Eylül 2025’te duyurduğu ortak SoC girişimiyle de örtüşüyor.

Intel ve NVIDIA, PC’ler için geliştirilecek Intel x86 tabanlı sistemlerde NVIDIA RTX GPU yongacıklarının kullanılacağını doğruladı.

CES 2028’de Tanıtım ve 2028 İlk Çeyrek Satış

Yol haritasında yer alan zamanlama doğru çıkarsa, ilk ürünlerin 2028’in başlarında duyurulması ve muhtemel bir CES 2028 etkinliğinde tanıtılması mümkün görünüyor.

İlk ürünler 2027 sonu veya 2028 başında piyasaya çıkması beklenebilir. Projenin 2024’te başlamış olmasıyla birlikte, çip tasarımından hacim üretimine ulaşması en az 3-4 yıl sürecek.

Intel CEO’su Lip-Bu Tan Ortak Çalışmaları Doğruladı

Intel CEO’su Lip-Bu Tan, NVIDIA ile yürütülen ortak ürün çalışmalarının devam ettiğini doğruladı. İş birliği kapsamında RTX grafik birimli Intel işlemciler gündemde.

Bu açıklama, uzun süredir konuşulan NVIDIA RTX grafik birimli Intel işlemcilerin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu ortaya koyuyor.

Resmi Detaylar Eksik: İsimler, Özellikler, Tarihler

İki şirket o dönemde ürün isimleri, teknik özellikler ve kesin çıkış tarihleri konusunda resmi detay paylaşmamıştı.

Şimdilik iki şirket resmi ürün isimleri veya çıkış tarihleri konusunda detay paylaşmış değil.

Intel henüz Serpent Lake adına veya ilgili ürünlerin yapılandırmasına ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil.

x86 RTX SoC ve Chiplet Tasarımı

Intel’in yeni sistem çipleri (SoC – System on Chip), NVIDIA’nın RTX GPU çipletlerini barındıracak. Şirketler bu ürünleri şimdilik “x86 RTX SoC” olarak adlandırıyor.

AMD karşısında güçlü bir alternatif sunacak bu çipler, Intel’in PC işlemcileriyle birleşerek yapay zeka ve oyun performansını artıracak.

PC ve Veri Merkezine Yönelik Ortak Çip Geliştirme

NVIDIA ve MediaTek imzalı ilk SoC’lerin CES 2026’da tanıtılması bekleniyor. İş birliği, PC ve veri merkezlerine yönelik ortak çip geliştirmek amacıyla yürütiliyor.

Anlaşma kapsamında Intel’in çip üretim işini (foundry) kapsamıyor. Yani Intel, şimdilik NVIDIA için doğrudan üretim yapmayacak.

Çalışmalar 1 Yıl Öncesine Dayanıyor

Intel ve NVIDIA’nın ortaklığının bir yıl öncesine dayandığı açıklandı. Tarafların CPU ve GPU entegrasyonlu yeni nesil yongalarının 2027-2028’de piyasaya çıkması bekleniyor.