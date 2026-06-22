Qualcomm’un Snapdragon X3 serisini daha ileri bir tarihe kaydırdığı, bunun yerine mevcut Snapdragon X2 ailesi için yenilenmiş bir “Refresh” sürümü hazırladığı iddia ediliyor.

Qualcomm’un Snapdragon X3 serisi için planlarını ertelediği ve bunun yerine Snapdragon X2 Refresh üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Sızıntıya göre bu ara güncelleme, mevcut X2 ailesini yeni bir mimari yerine iyileştirilmiş kalıplar ve performans artışlarıyla güncelleyecek.

X2 Refresh neler getirebilir?

Mevcut Snapdragon X2 Elite Extreme , X2 Elite ve X2 Plus çizgisinin devamı olacak.

Yenileme sürümünde farklı kalıp tasarımları kullanılacağı, özellikle Glymur , Mahua ve Kalambo kod adlı varyantların test edildiği belirtiliyor.

X2 Refresh’in temel hedefi, frekans artışı ve verimlilik optimizasyonu ile platformu bir süre daha canlı tutmak.

X3 neden gecikmiş olabilir?

Haberde, gecikmenin ardında bellek ve depolama tedarik zincirindeki sıkıntıların olabileceği öne sürülüyor.

Bazı üreticilerin yeni mimariye geçmek yerine mevcut platformun güncellenmiş sürümlerini tercih ettiği, Qualcomm’un da bu doğrultuda daha temkinli davrandığı aktarılıyor.

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