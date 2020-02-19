Realme, IoT sistemlerin önünü açacak Link uygulamasını duyurdu!

Realme, IoT (Internet of Things), yani “Nesnelerin İnterneti” sistemlerin önünü açacak Link uygulamasını duyurdu. Firma, akıllı ev sistemleri ve cihazlar arası iletişim konusunda öncü olmayı hedefliyor.

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Marka bugünlerde yeni 5G iletişim sistemlerine sahip akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 24 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan Realme X50 Pro 5G etkinliği İspanya ve Hindistan’da eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Aynı zamanda şirket, bu etkinlik dahilinde yeni nesnelerin interneti sistemini de ilk olarak gösterime sunacak.

Realme için şu an ön planda olan bu sistemin merkezini oluşturacak Link uygulaması da, resmen duyurulmuş oldu. Link yazılımı, yeni nesil tüm Realme telefonlarda ön yüklü olarak gelecek. Tüm otomasyon sistemleri ve akıllı cihazlar bu uygulama üzerinden kontrol edilebilecek.

Şirket, resmi topluluk forumunda Link uygulamasına konumlandırılacak logo için oylama açtı. Dört farklı ikon gördüğümüz resimden 21 Şubat’a kadar sevdiğiniz ikona oy verebiliyorsunuz.

Ayrıca firma, uygulamaya adını veren Link ikonun nasıl oluşturulduğunu da açıkladı:

Konumlandırdığımız ikonun, iki ayrı birbiriyle alakasız kelimenin birleşimini içeriyor. “O kelimesini” merkez aldık. Bunlardan ilk “O”nun anlamı Operatör anlamına geliyor. Diğer anlamıyla ise ekosistemin merkezinde yer aldığını çağrıştırıyor. RealmeLink ile birlikte, ekosistemi üstün IoT sistemleriyle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Yuvarlağın üstünde ve altında yer alan çıkıntılar ise sürekliliği ifade ediyor.

Realme, son zamanların en hızlı yükselen şirketlerinden biri haline geldi. Özellikle Hindistan piyasasına hakimiyetiyle büyük başarı elde eden şirket, geçtiğimiz aylarda Türkiye piyasasına girmişti.