Genel
Realme, IoT sistemlerin önünü açacak Link uygulamasını duyurdu!
Realme, IoT (Internet of Things), yani “Nesnelerin İnterneti” sistemlerin önünü açacak Link uygulamasını duyurdu. Firma, akıllı ev sistemleri ve cihazlar arası iletişim konusunda öncü olmayı hedefliyor.
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Marka bugünlerde yeni 5G iletişim sistemlerine sahip akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 24 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan Realme X50 Pro 5G etkinliği İspanya ve Hindistan’da eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Aynı zamanda şirket, bu etkinlik dahilinde yeni nesnelerin interneti sistemini de ilk olarak gösterime sunacak.
Realme için şu an ön planda olan bu sistemin merkezini oluşturacak Link uygulaması da, resmen duyurulmuş oldu. Link yazılımı, yeni nesil tüm Realme telefonlarda ön yüklü olarak gelecek. Tüm otomasyon sistemleri ve akıllı cihazlar bu uygulama üzerinden kontrol edilebilecek.
Şirket, resmi topluluk forumunda Link uygulamasına konumlandırılacak logo için oylama açtı. Dört farklı ikon gördüğümüz resimden 21 Şubat’a kadar sevdiğiniz ikona oy verebiliyorsunuz.
Ayrıca firma, uygulamaya adını veren Link ikonun nasıl oluşturulduğunu da açıkladı:
Konumlandırdığımız ikonun, iki ayrı birbiriyle alakasız kelimenin birleşimini içeriyor. “O kelimesini” merkez aldık. Bunlardan ilk “O”nun anlamı Operatör anlamına geliyor. Diğer anlamıyla ise ekosistemin merkezinde yer aldığını çağrıştırıyor. RealmeLink ile birlikte, ekosistemi üstün IoT sistemleriyle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Yuvarlağın üstünde ve altında yer alan çıkıntılar ise sürekliliği ifade ediyor.
Realme, son zamanların en hızlı yükselen şirketlerinden biri haline geldi. Özellikle Hindistan piyasasına hakimiyetiyle büyük başarı elde eden şirket, geçtiğimiz aylarda Türkiye piyasasına girmişti.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Fold 2 ekran altı kamera ile geliyor!
Katlanabilir dokunmatik telefon teknolojisini oldukça ciddiye alan Samsung, Galaxy Fold 2 için geliştirmelere şimdiden başladı. Firmanın daha önce denenmeyeni deneyerek kamerayı ekranın altına yerleştireceği iddia ediliyor.
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Ekran kasa oranı artıyor
Günümüz telefonları, teknolojik olarak oldukça kuvvetli olsa da tasarım olarak üreticilerin tam istediklerini karşılayamamakta. Özellikle ekran kasa oranlarını arttırmak isteyen üreticiler ön kamerayı tam olarak ne yapacaklarını çözebilmiş değiller. Bu konuda fazlaca deneme yapan üreticilerden olan Samsung bir yenilik ile daha karşımıza çıkıyor. Çentik teknolojisine çok bulaşmak istemeyen ve ekrana gömülü kamera ile ekran kasa oranını arttıran Samsung, ekrana gömülü kamera ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Katlanabilir dokunmatik ekran teknolojisine oldukça önem veren firma geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Flip‘i bizlere sundu. Daha önce de Galaxy Fold ile kendini gösteren Samsung anlaşılan bu teknolojiden vazgeçmeyecek. Zira son gelişmeler ile çıkacağına kesin gözüyle bakılan Galaxy Fold 2‘de ekran kasa oranını arttırmak ve ön panelin bütünlüğünü sağlamak adına ön kamerayı ekranın içine gömecek.
Ultra ince cam kullanacağı düşünülen cihazın 7.7 inçlik ekrana sahip olacağı ve çentik olmadan hayatını devam ettireceği iki farklı kaynaktan iddia edildi. Bu kaynaklardan ilki olan Aju Daily, Samsung cephesinin ekranda yer alan şeffaf bölümde yer alacağını aktarırken. Samsung ile yaptığı iş birliğiyle bilinen DSCC‘nin CEO’su Ross Young ise ultra ince cam üretimi için Vietnam’da kapasite artırımı yaptırdıkları ve üretilecek camlarda kamera için bir delik yer almadığını Twitter üzerinden paylaştı. Ancak bu paylaşımına rağmen hala “belki” netliğinde cümleler kurması, bu iddiaların gerçek olup olmadığını netleştiremedi. Tüm bu gelişmelerin ışığında Samsung, katlanabilir cihazlara oldukça önem verdiğini bir kez daha göstermiş gibi gözüküyor. Galaxy Fold 2 2020 yılının üçüncü çeyreğinde çıkacak gibi gözüküyor. Fiyat olarak da Galaxy Fold ile benzer fiyatta olması beklenmekte. Eğer gerçekleşirse gerçekten önemli bir atılım olacak ekran altı kamera sistemini bizler de merakla beklemekteyiz.
Diğer
MediaMarkt CLUB günleri başladı
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- Uzatılmış iade süresi
Üyeler, 14 gün olan alışveriş sonrası iade taahhüdünü aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 28 gün olarak kullanabiliyor.
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Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
Genel
2021 Kia Sorento’nun resmi fotoğrafları ve detayları paylaşıldı!
Önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı‘nda ilk kez görücüye çıkacak olan 2021 model Kia Sorento‘ya ait resmi fotoğraflar ve detaylar paylaşıldı.
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Sorento, casus fotoğraflardaki kamuflajlı haliyle bile önceki neslinden çok daha farklı bir dış görünümle karşımıza çıkacağını hissettiriyordu. 2021 model Kia Sorento’nun ön tarafında ilk dikkat çeken, markanın tasarım yüzü olan “kaplan burnu” diye tabir ettikleri ızgarasından, farlarına kadar uzanan LED gündüz farları oluyor.
Yan taraftan baktığımızda ise C sütunu üzerinde bulunan ve cam çerçeveleriyle bütünleşik görünen, köpek balığı yüzgeci şeklindeki krom detay dikkat çekiyor. Arka kısımda ise birbirinden ayrı tasarlanmış arka farlar, bagaj üstü rüzgarlığı ve büyük fontlarla yazılmış “Sorento” yazısı bulunuyor.
Yeni Sorento’nun iç tasarımında neler karşımıza çıkıyor?
İç tasarım olarak büyük değişiklikler sunan 2021 Kia Sorento, markanın açıkladığına göre, artan dingil mesafesinden ötürü kabin hacmi genişlemiş. Orta konsola konumlandırılmış 10.12 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Devir ve hız göstergelerinin olduğu kısımda 12.3 inçlik dijital göstergeler yer alıyor. Ayrıca renkli ambiyans aydınlatması ve çift renkli deri döşeme gibi özellikler de 2021 Sorento’da yer alıyor.
2021 Kia Sorento hangi motor seçeneklerini göreceğiz?
Güney Koreli üreticinin açıkladığı detaylarda motor seçenekleri henüz bulunmuyor. 2020 Kia Optima Hybrid’te bulunan 2.0 litrelik, elektrik motoruyla desteklenmiş, markanın “ECO Hybrid” adını verdiği motorun, yeni Sorento’nun motor seçenekleri arasında yer alması bekleniyor.
3 Mart 2020‘de uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı‘nda, 2021 Kia Sorento ile ilgili tüm detaylara sahip olacağız.