FNAC sisteminde görüldüğü iddia edilen listelemeye göre Grand Theft Auto 6’nın Avrupa fiyatı 89,99 eurodan başlıyor; Premium/özel sürümler ise 119,99 euro ve 199,99 euro seviyelerine çıkıyor.

Merakla beklenen GTA 6 için yeni bir fiyat sızıntısı ortaya çıktı. Fransa merkezli perakende zinciri FNAC sisteminde oyuna ait ürün kodlarının görüntülendiği ve fiyatların 89,99 euro ile 199,99 euro arasında değiştiği öne sürülüyor.

Sızan fiyatlar

RS1 kodlu sürüm: 89,99 euro

RS4 kodlu sürüm: 119,99 euro

RS5 kodlu sürüm: 199,99 euro

Bazı kaynaklar bu listelemede ayrıca Deluxe, Premium ve Collector’s Edition gibi farklı sürümlerin de yer aldığını aktarıyor.

Çıkış tarihi iddiası

Sızıntıda oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkabileceği iddia ediliyor. Ancak bu tarih ve fiyatların Rockstar Games tarafından doğrulanmadığı özellikle belirtiliyor.

Ne kadar güvenilir?

Paylaşılan bilgiler, bir perakende sisteminde görüldüğü iddia edilen listelemeye dayanıyor; bu yüzden fiyatların resmi olmadığını not etmek gerekiyor. Yani şu an için en güvenli ifade, GTA 6’nın Avrupa fiyatına dair yeni bir sızıntının ortaya çıkmış olduğu.