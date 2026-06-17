Kişisel bakım teknolojileri üreticisi Hooma, iki yeni saç kurutma ve şekillendirme cihazıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Donanım özellikleri, kullanım kolaylığı ve rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkan ürünler, EVOFONE distribütörlüğünde satışa sunuluyor. Hooma’nın koyu mavi renk seçenekleriyle gelen yeni modelleri, farklı ihtiyaçlara yönelik doğrudan çözümler sunmak üzere tasarlandı.

Hooma’nın yeni saç cihazları

HOOMA AeroDry Mini Saç Kurutma — 6.499 TL

Yalnızca 265 gramlık ağırlığıyla fiziksel yorgunluğu azaltıyor ve taşıma kolaylığı sağlıyor. Motoru, yüksek devir hızıyla havayı yoğunlaştırarak kurutma süresini kısaltıyor. Ürettiği 1 milyar negatif iyon, saç tellerindeki pozitif elektrik yükünü nötralize ederek saç kütiküllerinin kapalı ve düz kalmasını sağlıyor; bu kimyasal etkileşim sayesinde saçtaki elektriklenme ve kabarma sorunları önleniyor. Kompakt ve güçlü bu model, 6.499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa çıkıyor.

HOOMA AeroStyle Pro Saç Şekillendirici — 8.999 TL

Kurutma ve şekillendirme işlemlerini tek bir gövdede birleştiriyor. Cihazla birlikte gelen 8 farklı başlık, çeşitli saç tiplerinde ve modellerinde kullanılmak üzere kutu içeriğinde yer alıyor. Bu çoklu başlık sistemi, kullanıcıların saç tellerine doğrudan yüksek ısı uygulayan ekstra cihazlar kullanma ihtiyacını büyük oranda bitiriyor. Böylece saça uygulanan toplam ısı miktarı düşürülerek uzun vadeli yıpranmaların önüne geçiliyor. Tüm şekillendirme araçlarını bir araya getiren AeroStyle Pro modeli, 8.999 TL fiyatıyla teknoloji tutkunlarına sunuluyor.

EVOFONE Teknik Destek ve Servis Ağı

Hooma cihazları, Türkiye pazarında EVOFONE distribütörlüğü ve garantisiyle kullanıcılara ulaşıyor. Kullanıcılar, EVOFONE’un sahip olduğu geniş yetkili servis ağı ve orijinal yedek parça desteğinden faydalanabiliyor. Güçlü bir teknik altyapıyla sunulan bu hizmet, cihaz arızalarında hızlı çözüm sağlayarak uzun süreli ve sorunsuz bir kullanım garanti ediyor.