Türkiye, kendi imkanlarıyla tasarlayıp ürettiği ilk milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A ile uzay teknolojileri alanındaki yetkinliğini tüm dünyaya kanıtlamaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uydunun hizmete girmesinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu başarının Türkiye’yi haberleşme uydusu üretebilen dünyadaki 11 seçkin ülkeden biri haline getirdiğini vurguladı. Uzay Vatan sınırları içerisinde stratejik bir öneme sahip olan bu gelişme, ülkemizin dijital bağımsızlığı yolunda atılmış en büyük adımlardan biri olarak kaydedildi. Peki, Türksat 6A uydusunun sunduğu geniş kapsama alanı ve teknolojik altyapı küresel pazarda neleri değiştirdi?

Türksat 6A ile Uzayda Yerlilik Dönemi ve Teknik Başarılar

Türksat 6A projesi, Türkiye’nin savunma sanayii ve teknoloji birikiminin bir yansıması olarak yüzde 80’in üzerindeki yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Bakan Uraloğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, uydunun geliştirilme süreci 2014 yılında başladı ve bu süreçte 84 farklı yerli ve milli ekipman üretildi. TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, CTech ve TUSAŞ gibi Türkiye’nin öncü kurumları tarafından üretilen bileşenler, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde titizlikle bir araya getirilerek zorlu testlerden başarıyla geçti.

Uydunun fırlatılma süreci ise 9 Temmuz 2024 tarihinde ABD’deki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden SpaceX tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Yolculuğuna başarıyla başlayan uydu, 28 Aralık 2024’te nihai görev noktası olan 42 derece doğu boylamına ulaştı. İlk test yayını 17 Şubat 2025’te yapılırken, 21 Nisan 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen resmi törenle tam kapasite hizmete alındı. Bu süreç, Türkiye’nin uydu teknolojilerindeki dışa bağımlılığını minimize eden tarihi bir başarı hikayesine dönüştü.

Küresel Yayıncılık Pazarında Tarihi Rekor ve İhracat

Türksat 6A sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ihraç eden bir güç haline gelmesinin de sembolü oldu. Dubai’de gerçekleştirilen CABSAT 2025 fuarında, bu uydu üzerinden verilecek hizmetler için ilk kapasite satışı gerçekleştirildi. Yapılan anlaşma ile TÜRKSAT, tarihinde ilk kez Hindistan’ın doğusuna kadar uzanan geniş bir coğrafyada hizmet vermeye başladı. Pakistan, Bangladeş, Tayland ve Malezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya açılımı, Türkiye’nin küresel yayıncılık pastasındaki payını ciddi oranda artırdı.

Güncel verilere göre TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan televizyon kanalı sayısı 532’ye ulaşarak son on yılın zirvesine çıktı. Özellikle yurt dışı merkezli kanal sayısında son beş yılda yaşanan yüzde 50’lik artış, Türkiye’nin bu alandaki cazibesini net bir şekilde ortaya koyuyor. 2020 yılında 114 olan yabancı kanal sayısı, 2025 yılı itibarıyla 171’e yükseldi. Bu büyüme ivmesi sayesinde TÜRKSAT, 110’dan fazla ülkede 5,5 milyar kişilik bir nüfus kapasitesine hitap eden küresel bir teknoloji markası konumuna yükseldi.

Sırada Türksat 7A Var: Gelecek Vizyonu

Türkiye’nin uzaydaki hedefleri Türksat 6A ile sınırlı kalmıyor. Bakanlık, 42 derece doğu yörüngesinde görev yapan Türksat 3A uydusunun ömrünü tamamlamaya yaklaşması nedeniyle Türksat 7A projesi için düğmeye bastı. 19 Haziran 2025 tarihinde imzalanan finansman protokolü ile resmiyet kazanan proje, 2029 yılında hizmete alınmayı hedefliyor. Türksat 7A, daha yüksek veri kapasitesi ve esnek kaynak yönetim kabiliyetleri ile Türkiye’nin dijital dünyadaki bağımsızlığını bir üst seviyeye taşıyacak.

Jeosenkron yörünge nedir?

Dünya’nın dönüş hızıyla senkronize olan, yaklaşık 35.786 kilometre yükseklikteki yörüngedir. Bu yörüngedeki uydular, yeryüzündeki belirli bir noktadan bakıldığında gökyüzünde sabit bir noktada duruyormuş gibi görünürler; bu da kesintisiz haberleşme ve televizyon yayını için kritik önem taşır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye’nin yerli uydu teknolojilerinde ulaştığı bu noktayı ve yeni hedefleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!