Yeni Hyundai i20 Baştan Yaratılıyor: İlk Görüntüler Ortaya Çıktı, Tasarımda Radikal Değişim

Hyundai’nin yeni nesil i20 modeli ilk kez görüntülendi ve B segmentindeki popüler modelinde tasarımda radikal değişim toe kulandı. Daha iddialı tasarım, tamamen yenilenen kokpit ve gelişmiş teknolojilerle gelen yeni i20, 2027’de yollara çıkacak.

Yeni Tasarım: Sensuous Sportiness Felsefesi

Yeni Hyundai i20, markanın “Sensuous Sportiness” yani “Duygusal Sportiflik” felsefesiyle hazırlandı. Selefine kıyasla daha sportif bir model olacak ve markanın yeni tasarım dilini temsil edecek.

Kamuflajlı olarak geçtiğimiz süreçte kameralara yakalanan ve bu yılın ilk yarısı içerisinde duyurulması beklenen yeni Hyundai i20, resmi kanallar üzerinden ilk bilgileriyle detaylı fotoğrafları paylaşıldı.

Tamamen Yenilenen Kokpit ve Dijital Donanım

Dijital donanımlara ağırlık verildiği söylenen yeni i20’nin kokpitinde iki adet 10,25 inç ekrana yer verileceği gelen bilgiler arasında. Bu ekranlar:

10,25 inç dijital gösterge ekranı

10,25 inç multimedya ekranı

Apple CarPlay ve Android Auto desteği

Kablosuz şarj cihazı.

Makyajlı model, isteğe bağlı olarak bu özelliklerle tercih edilebilecek.

Teknoloji ve Akıllı Sistemler

Yeni i20’nin üretimine 2023’ün üçüncü çeyreğinde Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında başlanacak ve daha sonra Avrupa ve Türkiye’de eş zamanlı olarak satışa sunulacak.

Marka, yeni ürün gamında:

Sekiz gövde rengi ve isteğe bağlı siyah tavan kombinasyonu

Yeni tasarlanmış 16 ve 17 inç jantlar

Metalik Sarı, Gri ve Meta Mavi yeni renk seçenekleri sunacak.

Bagaj Hacmi ve Teknik Özellikler

Yeni i20, arka koltuklar dik konumdayken 352 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında da bu hacim 1.165 litreye kadar çıkıyor.

Giriş seviyelerinde standart:

4,2 inç LCD ekran

USB Type-C

4G ağına dayalı ikinci nesil eCall

Over-the-Air (OTA) harita güncellemeleri.

İzmit Fabrikasında 50% Dünya Üretimi

Düzenlenen törende, İzmit’teki fabrikanın dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayacağı ve üretilen araçların yüzde 90’ının ihraç edileceği ifade edildi.

Hyundai Assan, 110 milyon euro yatırımla İzmit fabrikasında üretim bandına çıkardığı yeni Hyundai i20 modelinden yılda 100 bin adet üretileceğini belirtti. Üretilen i20 modellerinin yerlilik oranının da yüzde 60’ın üzerinde olduğu söylendi.

Motor Seçenekleri ve Yakıt Tüketimi

Yeni i20’nin bu yılın son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Model, üç motor seçeneğiyle alınabiliyor:

1.4 epey (benzinli)

1.0 Turbo hibrit (100 HP, 172 Nm tork)

48V hafif hibrit sistemine sahip 1.0 Turbo (100 HP, daha az yakıt tüketimi).

Otomatik şanzımanla 100 kilometrede ortalama 6,1 litrelik yakıt tüketimine sahip.

Son bir not ekleyeyim. Bu hatchback sınıfını SUV’laştırma işini acilen bırakmaları gerek. Bayon varken yüksek bir i20’ye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum.