Giriş: Teknoloji Dünyasının Büyük Gizemi Çözülüyor mu?

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına ne zaman gireceği, teknoloji dünyasının adeta yılan hikayesine dönen en büyük gizemlerinden biriydi. “Ha çıktı, ha çıkacak” derken, Cupertino cephesinden sonunda somut ve heyecan verici bir ipucu geldi. WWDC 2026 kapsamında yayınlanan iOS 27 beta sürümünün kodları, Apple’ın perde arkasında katlanabilir bir iPhone için ciddi bir yazılım mesaisi harcadığını açıkça ortaya koydu.

Kodların Derinlikleri: Esnek Ekran Altyapısı Hazırlanıyor

Yazılımın derinliklerinde keşfedilen yeni kod referansları, doğrudan farklı ekran boyutları ve dinamik en-boy oranlarına işaret ediyor. Yani Apple, iOS işletim sistemini esnek ekran yapılarına uyumlu hale getirmek için altyapıyı şimdiden döşemeye başlamış durumda. İşin sadece kod tarafıyla kalmadığını da belirtelim; Apple, Platforms State of the Union oturumunda geliştiricilere uygulamalarını farklı ekran ölçeklerinde test edebilmeleri için yeni araçlar sundu. Hatta iOS 27 ile birlikte Sağlık ve Fitness gibi temel uygulamaların artık yatay modda da çalışabilecek olması, bu esnek ekran hazırlığının en net kanıtlarından biri olarak yorumlanıyor.

İsim ve Fiyat Sızıntıları: iPhone Ultra ve 2.000 Dolar Barajı

Sektörden gelen güçlü sızıntılara göre, Apple bu ilk katlanabilir canavarı “iPhone Ultra” adıyla taçlandırabilir. Kitap şeklinde katlanacak olan bu modelin, bu yılın sonlarına doğru iPhone 18 Pro ailesiyle birlikte sahne alması bekleniyor. Tabii Apple ekosisteminde “Ultra” takısını görmek, cüzdanlar için pek hayra alamet değil. Gelen ilk bilgiler, cihazın başlangıç fiyatının 2.000 dolar barajının üzerinde olacağını gösteriyor. Katlanabilir pazarında Samsung ve Huawei gibi devlerin karşısına çıkacak olan Apple’ın, premium hissiyatı ve yazılım optimizasyonunu nasıl sunacağı ise şimdiden büyük merak konusu.