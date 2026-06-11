Renault, Bursa Oyak tesislerinde yerli olarak üretilen yeni C-SUV modeli Boreal’i satışa çıkarmak için gün sayıyor. Araç, Haziran ayında Renault Mais yetkili satıcılarında satış için vitrine koyulacak ve tanıtımlarına 10 Haziran tarihinden itibaren başlayacak.

Renault Boreal Fiyat Listesi Belli Oldu

Kasko Değer Listesi’ne yansıyan bilgilere göre, Renault Boreal’in Iconic donanım paketi ve Turbo TCe motor seçeneğiyle başlangıç fiyatı 2.850.000 TL seviyesinde. Modelin Hybrid E-Tech versiyonunun fiyatı ise 3.050.000 TL olarak listede yer alıyor.

Donanım paketleri:

Iconic Turbo 145 EDC : 2.850.000 TL (1.3 TCe 145 HP turbo benzinli)

Iconic Full Hibrit: 3.050.000 TL (160 HP E-Tech Full Hybrid).

Yerli Üretim Avantajı: 40% Yerlilik Oranı

Renault Boreal, Türkiye pazarı için 24 adede kadar ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) teknolojisiyle donatıldı. Araç, satışa çıktığı andan itibaren yüzde 40 yerlilik oranını karşılaması bekleniyor.

Oyak ve Renault’nun 400 milyon dolarlık yatırım hamlesinde ikinci perde aralandı. Duster’ın ardından yeni C-SUV model Renault Boreal de Bursa’da üretilecek.

Renault Boreal Teknik Özellikleri

Segment: C-SUV, 4.55 cm boyutPlatform: CMF-B (güncellenmiş)Motor: 1.3 TCe turbo benzinliGüç: Türkiye’de 138-145 HP, Latin Amerika’da 156 HPTork: Türkiye’de 240 Nm, Latin Amerika’da 270 NmŞanzıman: 6 ileri çift kavramalı EDC otomatikÇekiş: Önden çekiş0-100 km/s: 9.3 saniye.

Donanım ve Konfor Özellikleri

Renault Boreal, aileler için ideal bir SUV haline getiriyor:

48 renkli ambiyans aydınlatması

Masajlı ve hafızalı ön koltuklar

Çift bölgeli otomatik klima

586 litrelik bagaj hacmi (koltuklar katlandığında 1.770 litre)

Bol miktarda akıllı saklama alanı

Seviye 2 otonom sürüş desteği – Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit Ortalayıcı Asistan.

Donanım Paketleri: Yurt İçi ve Yurt Dışı

Araç yurt dışında donanım paketleri de belli oldu:

Evolution (başlangıç)

Techno (orta)

Iconic (üst).

Türkiye’de Entra paket fiyatı henüz belli değil, ancak Duster modelinde olduğu gibi giriş paket fiyatının 1.830.000 TL – 2.000.000 TL arasında olması tahmin ediliyor.