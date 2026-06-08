Akıllı telefon ve tablet dünyasında performansı belirleyen en kritik bileşen olan mobil işlemciler için son iki buçuk yılın en kapsamlı ham performans listesi yayınlandı. Geekbench tek çekirdek, çoklu çekirdek ve 3DMark Wild Life Extreme test sonuçları baz alınarak hazırlanan dev karşılaştırma, Apple, Qualcomm, Samsung ve MediaTek arasındaki amansız rekabetin son durumunu gözler önüne serdi.

ZİRVEDE QUALCOMM AMİRAL GEMİLERİ ESİYOR

Sentetik testlerin ortalamasına bakıldığında, 2026 itibarıyla mobil işlemci pazarının mutlak hakimi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ailesi oldu. Listenin birinci sırasında hız artırılmış özel sürüm olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy/Leading yer alırken, hemen arkasından standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 ikinci sırayı kaptı. Qualcomm, hem çoklu çekirdek işlemlerinde hem de grafik işleme (GPU) performansında rakiplerine adeta göz açtırmıyor.

APPLE A19 PRO TEK ÇEKİRDEKTE LİDER AMA GENELDE GERİDE

Apple cephesinin en taze canavarı A19 Pro, özellikle tek çekirdek performansında rakiplerine toz yutturarak mühendislik kalitesini kanıtladı. Ancak iş çoklu çekirdek yüklerine ve grafik performansına geldiğinde Qualcomm’un yeni nesil çiplerinin gerisinde kalan A19 Pro, genel sıralamada kendisine ancak 4. sırada yer bulabildi. Listenin 3. sırasına ise MediaTek’in performans canavarı Dimensity 9500 yerleşti.

AMİRAL GEMİSİ VE ORTA SEGMENT MAKASI HİÇ OLMADIĞI KADAR AÇIK

Listenin alt sıralarına doğru inildiğinde Snapdragon 7 Gen 4, Snapdragon 7s Gen 4, Exynos 1680 ve Dimensity 8350 gibi orta segment işlemciler karşımıza çıkıyor. Test sonuçlarında göze çarpan en net detaylardan biri, günümüz teknolojisinde tepe model işlemciler ile orta segment çözümler arasındaki performans farkının önceki yıllara kıyasla çok daha uçurumsal bir hal alması oldu.