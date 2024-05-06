Türksat 6A milli haberleşme uydusu uzaya gitmek için gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın özel logosunu kamuoyuyla paylaştı. Logoda kırmızı renkte “6A” yazısına ve ay yıldız simgesine yer verildi. İşte Türkiye yüzyılı ilhamıyla hazırlanan yeni Türksat 6A logosu.

Türksat 6A Logosu Belli Oldu: Türkiye’nin Uzaydaki Gururu Fırlatılmak için Gün Sayıyor

Türksat 6A’nın Türkiye’nin en büyük AR-GE projesi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, logonun ilhamını Türkiye’nin yüzyıl vizyonundan ve gururla dalgalandırdığı bayrağından aldıklarını ifade etti. Temmuz ayında yörüngesine gönderilecek olan milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Türkiye’nin uzaydaki gücüne güç katacak.

Uraloğlu, Tyaptığı açıklamada “Türkiye’nin en büyük AR-GE projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık. Temmuzda yörüngesine göndereceğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak.” ifadelerine yer verdi.

Türksat 6A’nın üretiminde yüzde 81,4 yerlilik oranı sağlanması da bu milli haberleşme uydusunun dikkat çeken özellikleri arasında. Bu, Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu üreten sadece 12 ülkeden biri olduğunu gösteriyor. Uydunun hizmet vereceği alanlar arasında Güney-Doğu Asya’nın da bulunması bekleniyor. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi birçok Asya ülkesi Türksat 6A’ya erişebilecek. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın tüm uyduları, 4,5 milyar insanın yaşadığı bölgelere yayın yapacak.

Uydu, Haziran ayında SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Bu sayede Türkiye’nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz’e ulaşacak. Bu sayede Türkiye dünyadaki uydu yarışında önemli bir güç kazanmış durumda.

Türksat 6A özellikleri arasında 16 Ku-Bant Aktarıcı, 7,5 kW güç üretimi, 15 yıllık tasarım ömrü ve yaklaşık 4250 kg kütle bulunuyor. Uydunun devreye girmesiyle birlikte Türkiye, haberleşme alanında daha da güçlenecek ve milli uzay programının önemli bir adımı daha atılmış olacak.

Daha önce bildiğiniz üzere Alper Gezeravcı ilk Türk astronot olarak uzaya adım atmıştı. Yeni milli haberleşme uydusu ile milli uzay programında son hız ilerlenecek.

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