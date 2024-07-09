Türkiye, uzayda yeni bir döneme adım attı. Türk mühendislerin üstün çabalarıyla tamamen yerli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat6A, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle başarıyla uzaya fırlatıldı. Bu tarihi an, Türkiye’nin uzay yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Türksat 6A uzaya fırlatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat6A uydusundan ilk sinyalin başarıyla alındığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, “Uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık!” ifadelerini kullandı. Bu, uydunun fırlatma ve roketten ayrılma süreçlerinin sorunsuz tamamlandığını gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen fırlatma törenine gönderdiği video mesajında, Türkiye’nin bu büyük başarısını kutladı. Erdoğan, “Bugün ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ediyoruz. Yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı az önce uzaya fırlattık. Ülkemizin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin uydu yer istasyonu ve yazılımların yüzde 81’den fazlasını milli imkanlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik.” dedi.

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Erdoğan, SpaceX ve Elon Musk ile işbirliğinin önemine de değindi: “2.5 sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Elon Musk ve SpaceX firmasıyla çeşitli alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik. Yerli, milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi artıracaktır. Türksat 6A’nın hizmete girmesiyle Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fırlatma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uzay programındaki bu büyük adımı övdü. Yılmaz, “Tarihi bir güne daha şahitlik ediyoruz. Savunma ve uzay çalışmalarında yapılan bu hamleler sadece güvenliğimizi artırmakla kalmıyor, daha yüksek katma değerli bir ekonomi oluşturmamıza katkıda bulunuyor. TÜRKSAT 6A projemiz, katma değeri yüksek, bilime dayalı bir ekonomi oluşturma amacımızın bir parçasıdır. Milli uzay programımızı adım adım hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türksat 6A’nın fırlatma süreci, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşti. SpaceX’in sosyal medya hesabı X’ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin 02.30’a ertelendiği belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Türksat 6A’nın roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70. dakikada geçici yörüngesine ulaşması bekleniyor. Uydu, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak. 15 yıl boyunca aktif kullanılması planlanan uydu, yörüngesine ulaştıktan sonra Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’nın da kapsama alanına girecek ve 5 milyar insana hizmet verebilecek. Yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirilen uydunun toplam 84 parçasını Türkiye üretti.