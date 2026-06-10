Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye’de kurmayı planladığı fabrikanın kurulum sürecini askıya aldı. Şirket, önceliğini Macaristan’daki üretim tesisine verirken Avrupa’da ikinci fabrika için de yer arayışını sürdürüyor.

Yatırım Detayları ve Alınan Karar

BYD’nin icradan sorumlu yetkilisi Stella Li, Londra’da Reuters’a verdiği röportajda Türkiye’de kurulması planlanan fabrikanın inşaatının başlamadığını ve projenin askıya alındığını ifade etti. Türkiye’de üretime başlanmasına ilişkin belirlenmiş bir takvim bulunmadığını da söyledi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye ile 1 milyar dolarlık dev bir üretim tesisi anlaşması imzalayan BYD, Manisa’daki fabrika projesini durdurdu. Anlaşmaya göre şirket, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kurması planlanıyordu.

Rota Neden Avrupa’ya Kırıldı?

BYD’nin Türkiye kararını askıya almasındaki en büyük etken, Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik uygulamaya koyduğu ağır gümrük tarifeleri olduğu belirtiliyor. Şirket, AB vergilerinden kaçınmak için Macaristan ve Avrupa’da ikinci bir tesis arayışına öncelik veriyor.

Avrupa pazarında yerelleşme stratejisine hız veren şirket, Türkiye’de kurmayı planladığı fabrika projesini durdurdu. Şu anda şirket olarak birinci önceliği Macaristan pazarındaki yatırımları olduğunu vurgulayan Li, Türkiye’deki üretim tesisinin kurulum sürecinin şu an için durdurulduğunu açıkça ifade etti.

Projeden Ne Kaldı?

Ancak dev proje kapsamında, tahsis edilen sahada bugüne kadar herhangi bir altyapı veya inşaat faaliyetine başlanmamıştı. Proje kapsamında ayrıca sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE merkezi de yer alacak ve 2026 yılı sonunda üretime başlanması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması öngörülmişti.

BYD’nin Türkiye’de üreteceği ilk otomobil Seal U DM-i olacak ve ayrıca ATTO 3’ün şarj edilebilir hibrit versiyonunun da Türkiye’de üretilmesi planlanıyordu. Şirket, elektrikli modelleri Macaristan’da, şarj edilebilir hibrit modellerin ise Türkiye’de üretmeyi planlıyordu.