Türkiye’nin dış ticaretinde en önemli kalemlerden biri olan otomotiv sektörü, 2025 yılı Temmuz ayında ihracat performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 oranında artış göstererek yaklaşık 3 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece otomotiv endüstrisi, toplam ihracatın yüzde 15,4’ünü oluşturarak bir kez daha en çok gelir getiren sektör oldu.

Türkiye otomotiv ihracatı Temmuz’da yükselişe geçti

Yılın ilk yedi ayı dikkate alındığında ise Türkiye’nin toplam otomotiv ihracat hacmi 23 milyar 822 milyon dolara ulaştı. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik bir büyümeye karşılık geliyor. Ürün grubu bazında bakıldığında ise tedarik sanayisi yine başı çekti.

Temmuz ayında bu kalemde 1 milyar 363 milyon dolarlık dış satış gerçekleşti. Binek otomobil ihracatı yüzde 4 artışla 1 milyar 204 milyon dolara yükseldi. Ticari araç grubunda ise dikkat çekici artışlar görüldü; yük taşımaya özel araçların ihracatı yüzde 26 artarak 627 milyon dolara çıktı. Otobüs, minibüs ve midibüs segmentinde yüzde 124, çekici grubunda ise yüzde 260 oranında artış yaşandı.

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Bu dönemde en yüksek ihracat geliri Almanya’dan elde edildi. Sadece Temmuz ayında bu ülkeye yapılan satışlar yüzde 69 artışla 639 milyon dolara ulaştı. Yıl genelinde ise Birleşik Krallık 429 milyon dolarla ikinci sırada, Fransa ise yüzde 48 artışla 427 milyon dolarlık hacimle üçüncü sırada yer aldı. Avrupa Birliği ülkeleri genel toplamın yüzde 71’ini oluştururken, AB dışı Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta hafif bir gerileme kaydedildi.

Tedarik sanayisinde Almanya liderliğini korurken, birçok ülkede de artış eğilimi sürdü. ABD’ye olan ihracat yüzde 6, Romanya’ya yüzde 29, İtalya’ya ve Polonya’ya ise yüzde 15 oranında arttı. Fas’a yönelik ihracatta yüzde 44 artış yaşanırken, Rusya pazarında yüzde 50’lik bir düşüş gözlendi.

Binek araç grubunda Fransa en büyük pazar konumunu korurken, Almanya’ya yapılan satışlar yüzde 86 gibi ciddi bir artış gösterdi. Slovenya, Hollanda, Belçika ve Yunanistan gibi pazarlarda da iki haneli artışlar kaydedildi. Ancak Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’da düşüşler yaşandı. Özellikle Fas’a yapılan binek araç ihracatının yüzde 250 oranında artması dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

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Bölgesel dağılıma bakıldığında, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’ne ihracat yüzde 14 arttı. Afrika ülkelerinde bu oran yüzde 47’ye kadar çıktı. Orta Doğu’ya yüzde 19, diğer Amerika ülkelerine yüzde 25, Uzakdoğu pazarına ise yüzde 115’lik ciddi bir ihracat artışı gerçekleşti. Buna karşılık Bağımsız Devletler Topluluğu’na yapılan dış satımda yüzde 27’lik bir azalma yaşandı.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye otomotiv sektörü hem ürün hem de pazar çeşitliliği sayesinde güçlü ihracat büyümesini sürdürdü diyebiliriz. Sadece Avrupa değil, Asya ve Afrika gibi farklı bölgelere yönelik artışlar, sektörün küresel ölçekteki etkisini giderek artırdığını gösteriyor. Umuyoruz ki ülkemizin bu sektördeki etkisi büyüyerek devam eder.