HONOR 600 Pro, amiral gemisi segmentinde konumlanan ve donanım tarafında güncel teknolojileri bir araya getiren bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 200 MP ana kamerası, silikon karbon bataryası ve yapay zekâ odaklı MagicOS 10 arayüzüyle üst segmentte rekabet etmeyi hedefleyen model, Türkiye’de 55.500 TL seviyesindeki güncel fiyatıyla Samsung Galaxy S25 Plus, Xiaomi 17T Pro ve Xiaomi 15 gibi rakiplerle karşı karşıya geliyor. Peki HONOR 600 Pro neler sunuyor?

Tasarım tarafında 156 x 74.7 x 7.8 mm ölçülerindeki cihaz 200 gram ağırlığında. Metal kasa yapısı premium hissiyat sunarken IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı yüksek dayanıklılık sağlıyor. SGS 5 Yıldız dayanıklılık sertifikası da cihazın sağlamlık iddiasını destekleyen detaylardan biri. Altın Beyazı ve Siyah renk seçenekleriyle gelen modelde yer alan AI Buton ise farklı yapay zekâ özelliklerine hızlı erişim sağlayabiliyor.

Ön tarafta ise 6.57 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. 1264 x 2728 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1 milyar renk desteği günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunuyor. 3840 Hz PWM karartma değeri düşük parlaklıkta göz konforunu artırmayı hedeflerken HDR Vivid desteği ile Netflix ve Amazon sertifikaları uyumlu içeriklerde daha geniş dinamik aralık sunuyor. 8000 nit tepe parlaklık değeri özellikle açık havada ekran görünürlüğünü olumlu etkileyen önemli özelliklerden biri. İnce 0.98 mm ekran çerçeveleri de ekran-gövde oranını artırıyor.

Performans tarafında Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve Adreno 830 GPU yer alıyor. İncelediğimiz versiyon 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla geliyor. MagicOS 10, Android 16 tabanlı olarak çalışırken HONOR’un 6 yıl güncelleme sözü uzun süreli kullanım açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Yapay zekâ tarafında Görselden Videoya, metin komutuyla çoklu görsel oluşturma ve başlangıç-bitiş karelerinden video üretme gibi üretken AI araçları da cihazın öne çıkan yazılım özellikleri arasında bulunuyor.

Kamera tarafında 200 MP OIS destekli ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 50 MP 3.5x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera yer alıyor. Ana sensörde PDAF, OIS ve EIS desteği bulunurken 4K 60 FPS video kaydı 1x ve 3.5x odak seviyelerinde yapılabiliyor. Ultra geniş açıyla ise 4K 30 FPS kayıt alınabiliyor. Ön tarafta bulunan 50 MP kamera da 4K 30 FPS video desteği sunuyor. Kamera sistemi, özellikle yüksek çözünürlük ve optik yakınlaştırmayı bir arada isteyen kullanıcılar için kapsamlı bir donanım sunuyor.

Batarya tarafında silikon karbon teknolojisine sahip 6400 mAh kapasite kullanılıyor. PCMark testinde yaklaşık 18 saat 48 dakikalık kullanım süresi elde edilmesi uzun pil ömrü beklentisi olan kullanıcılar için önemli bir veri niteliğinde. 80 W kablolu hızlı şarj, 50 W kablosuz hızlı şarj ve 27 W kablolu ters şarj desteği de cihazın kullanım esnekliğini artırıyor. Stereo hoparlörler, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, 5G, kızılötesi ve eSIM desteği bağlantı tarafını tamamlıyor.

Sonuç olarak HONOR 600 Pro; güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, uzun ömürlü bataryası, güncel bağlantı teknolojileri ve uzun yazılım desteğiyle amiral gemisi segmentinde değerlendirilebilecek seçeneklerden biri oluyor. Bununla birlikte yaklaşık 55.500 TL fiyat etiketi nedeniyle satın alma kararında Samsung Galaxy S25 Plus, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 15 ve POCO F8 Ultra gibi alternatiflerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

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