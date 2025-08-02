Yerli otomobil markası Togg, Togg Ağustos kredi kampanyası ile tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ÖTV güncellemesi ile fiyatlarını güncelleyen Togg, zam sonrası kredi desteği ile yeni alıcılara kolaylık sağlamayı hedefliyor. Peki Togg kredi kampanyasında hangi koşullar sunuluyor? Aylık taksitler ve faiz oranları ne kadar?

Togg Ağustos Ayı Kredi Kampanyası Detayları

Ağustos 2025 itibarıyla Togg T10X modeli için açıklanan yeni kampanya, farklı tutarlarda kredi kullanmak isteyenler için çeşitli seçenekler içeriyor.

12 ay vadeli ve %0 faizli düşük kredi desteğinin yanında, daha yüksek tutarlarda kredi için 48 aya kadar vadeler ve uygun faiz oranları sunuluyor. Sizler için tüm kredi seçeneklerini ve ödemeleri aşağıda derledik. Bütçenize uygun kredi ve geri ödeme seçenekleri ile siz de bir Togg sahibi olabilirsiniz.

Bireysel Kullanıcılar İçin Kredi Seçenekleri

250.000 TL – 12 ay vade – %0 faiz – Aylık ödeme: 20.833 TL

1.000.000 TL – 48 ay vade – %2,89 faiz – Aylık ödeme: 45.280 TL

1.500.000 TL – 48 ay vade – %2,99 faiz – Aylık ödeme: 69.439 TL

Kurumsal Kullanıcılara Özel Kampanya

250.000 TL – 12 ay vade – %0 faiz – Aylık ödeme: 20.833 TL

1.750.000 TL – 48 ay vade – %3,09 faiz – Aylık ödeme: 72.419 TL

Togg T10X Güncel Fiyat Listesi

V1 RWD Standart Menzil – 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil – 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil – 2.363.000 TL

Togg, fiyat artışlarının ardından müşterilere destek olmak adına kredi kampanyasını genişletti. Düşük faizli uzun vadeli krediler, yüksek peşinat ödemekte zorlanan alıcılar için önemli bir alternatif sunuyor. Ayrıca bireysel alıcıların yanı sıra kurumsal kullanıcılar için de farklı kredi paketleri devrede.

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Sizce Togg’un bu kredi kampanyası yerli otomobil satışlarını artırır mı? Böyle bir destek, elektrikli araçlara geçişte teşvik edici olur mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.