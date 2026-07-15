Roborock Saros 20 ve Roborock Saros 20 Sonic, markanın aynı segmentte konumlandırdığı ve aynı fiyat etiketiyle satışa sunduğu iki robot süpürge modeli olarak öne çıkıyor. Her iki model de güçlü emiş, gelişmiş navigasyon, otomatik istasyon özellikleri ve akıllı temizlik sistemleriyle benzer bir temel deneyim sunuyor. Ancak iki model arasındaki farklar özellikle paspas teknolojisi ve çevre algılama sistemlerinde ortaya çıkıyor. Bu nedenle Saros 20 ve Saros 20 Sonic karşılaştırması yapılırken kullanım alışkanlıkları ve beklentiler önemli hale geliyor.

Her iki modelde de 36.000 Pa HyperForce emiş gücü bulunuyor. Bu güçlü motor sistemi, farklı zeminlerdeki toz, kir ve parçacıkları toplamak için kullanılıyor. Roborock Saros 20 ve Saros 20 Sonic modellerinde ayrıca saç dolaşmasını azaltmaya yönelik DuoDivide ana fırça ve köşelere ulaşmayı kolaylaştıran FlexiArm uzayabilen yan fırça yer alıyor. Her iki robot süpürge de AdaptiLift 3.0 teknolojisi sayesinde 8,8 cm yüksekliğe kadar eşik aşabiliyor. Ayrıca 7,95 cm ultra ince gövde tasarımı sayesinde düşük mobilyaların altına ulaşmayı hedefliyor.

Temizlik istasyonu tarafında da iki model arasında ortak özellikler bulunuyor. Roborock Saros 20 ve Saros 20 Sonic, 100°C sıcak suyla paspas yıkama ve istasyon temizleme desteğine sahip. Paspaslama sırasında 60°C sıcak su kullanabilen modeller, temizlik sonrasında ise 55°C sıcak hava ile kurutma işlemi gerçekleştiriyor. Bunun yanında otomatik toz boşaltma, otomatik deterjan dozajlama, temiz ve kirli su yönetimi, akıllı uygulama kontrolü ve sesli asistan desteği gibi özellikler her iki modelde de sunuluyor. Vertibeam yanal engel tanıma sistemi sayesinde de çevredeki nesneleri algılayarak daha kontrollü bir temizlik rotası oluşturabiliyorlar.

Roborock Saros 20 Sonic tarafındaki en önemli fark paspaslama teknolojisinde ortaya çıkıyor. Bu modelde VibraRise 5.0 titreşimli paspas sistemi kullanılıyor. Titreşim hareketi sayesinde özellikle kurumuş lekeler ve zemindeki izler üzerinde daha yoğun bir temizlik hedefleniyor. Saros 20 Sonic ayrıca paspaslarını istasyonda yıkamaya bırakabiliyor. Bu özellik, temizlik sırasında yaklaşık 3 dakikalık zaman avantajı sağlayarak robotun daha az kesintiyle çalışmasına yardımcı oluyor. Navigasyon tarafında ise RetractSense geri çekilebilir LiDAR sistemi, kendisini robotun içine gizleyebiliyor ve alçak alanlara girerek daha detaylı temizlik yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca Reactive AI 3.0 ve RGB kamera kombinasyonunu da kullanılıyor. Bu yapı, engel algılama ve kamera destekli çevre analizine odaklanıyor.

Roborock Saros 20 modelinde ise farklı bir paspas yaklaşımı tercih ediliyor. Bu modelde çift döner paspas sistemi bulunuyor. Döner paspas yapısı, günlük temizliklerde daha hızlı bir kullanım ve geniş yüzeylerde pratiklik sağlamaya odaklanıyor. Navigasyon tarafında StarSight 2.0 3D navigasyon sistemi, 3D ToF sensörü ve RGB kamera kombinasyonu görev yapıyor. Bu sistem, robotun bulunduğu ortamı üç boyutlu olarak analiz ederek rota oluşturmasına yardımcı oluyor. Saros 20, özellikle düzenli günlük temizlik ve hızlı paspaslama deneyimine yönelik bir yapı sunuyor.

Sonuç olarak Roborock Saros 20 ve Roborock Saros 20 Sonic arasında temel donanım ve otomasyon özellikleri açısından büyük benzerlikler bulunuyor. Aynı fiyat seviyesinde sunulan bu iki modelden seçim yaparken farklar kullanım şekline göre değerlendirilebilir. Daha yoğun leke temizliği, titreşimli paspas sistemi ve paspas yönetimi gibi detaylar önemliyse Saros 20 Sonic tercih edilebilir. Daha hızlı günlük paspaslama ve StarSight 2.0 tabanlı navigasyon sistemi öncelikliyse Saros 20 farklı bir alternatif oluşturuyor. İki model de farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduğu için seçim, kullanıcının temizlik alışkanlıklarına göre değişiyor.

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