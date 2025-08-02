Togg, Ağustos 2025 itibarıyla fiyat listesinde önemli bir güncellemeye gitti. Yaklaşık 20 aydır zam yapmayan yerli otomobil üreticisi, ÖTV oranındaki artışla birlikte Togg fiyat politikasını yeniden şekillendirdi. Peki Togg güncel fiyatı kaç para? Togg kaç para oldu?

Togg Ağustos 2025 fiyatları ne kadar oldu?

Yeni açıklanan listeye göre, Togg T10X modellerinde ciddi bir fiyat artışı yaşandı. Temmuz sonunda yürürlüğe giren ÖTV güncellemesi sonrası elektrikli araçlarda ÖTV oranı %10’dan %25’e çıkarılarak vergi yükünü önemli ölçüde artırdı. Bu durum, vergisiz fiyatlarda yaklaşık %14’lük bir artışla birleşince, nihai fiyatlarda 400 bin TL’yi aşan zamlarla karşılaşıldı.

Güncel Togg fiyat listesi ise şöyle:

T10X V1 Standart Menzil: 1.862.000 ₺

T10X V2 Uzun Menzil: 2.363.000 ₺

Togg fiyat artışının arkasındaki neden, ÖTV oranının %10’dan %25’e çıkarılması. Daha önce uzun süredir aynı fiyattan satış yapan Togg, ÖTV matrahında artık en düşük dilimin sınırına dayanmıştı. Matrah bazlı vergilendirme nedeniyle zam geciktirilmişti, fakat Ağustos ayında bu birikmiş artış tek seferde yansıtıldı. Böylece hem devletin vergi gelirleri artırıldı hem de şirketin vergi dilimi kaynaklı zararının önüne geçildi.

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Ön ödeme tutarı da değişti. Daha önce 60.000 TL olan ön ödeme, yeni fiyatlarla birlikte 100.000 TL’ye çıkarıldı. Bu artış da fiyat politikasında yeni bir sayfa açıldığını gösteriyor.

Sizce Togg’un bu fiyat politikası sürdürülebilir mi? ÖTV artışları yerli otomobilin yaygınlaşmasını nasıl etkiler?