Türk Telekom
Türk Telekom, 43 bin çocuğa eğitimde destek oluyor!
Türk Telekom, sosyal sorumluluk projesi ‘Günışığı’, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Covid-19 önlemleri kapsamında uzaktan devam etti. Türk Telekom, eğitim sürecinde, 43 binden fazla az gören çocuğa ve çocukların ailelerine eğitim verdi.
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Toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü projelere Günışığı ile devam ediyor. Türk Telekom’un az gören çocuklara yönelik hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesi kapsamında, çocuklar ile aileleri, Covid-19 nedeniyle Mart ayından itibaren uzaktan devam eden 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladılar.
Engelsiz Yaşam Derneği (EY-DER) iş birliğiyle yürütülen Günışığı projesindeki çocuklar ve aileleri Nisan ve Mayıs aylarında hafta içi her gün farklı branş öğretmenlerinden canlı yayın ile Günışığı eğitimi aldı.
Proje dâhilinde 43 binden fazla kişiye Günışığı eğitimi verilirken, ‘az gören eğitimci eğitimi’ içeriği ailelere aktarıldı. Canlı derslerde yayın sırasında öğrencilerden gelen sorular da yanıtlandı. Aile eğitimi içeriklerinin yanı sıra ‘Az gören eğitimci eğitimi’ ile anne babaların eğitimci rolüne destek sağlandı. Bu dönemde az gören ailelerinin birbirleriyle iletişimi arttı.
Basın Bülteni
Türk Telekom, çevreci anlaşmaya imzasını attı!
Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde önemli bir anlaşmaya imza attı.
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Türk Telekom, başta enerji verimliliği projeleri olmak üzere, sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti LIBOR + 2.85% olan 6 yıl vadeli 100 milyon USD tutarında bir kredi anlaşması gerçekleştirildi.
Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden yatırımlara imza atarken, karbon emisyonunu sistematik olarak azaltan, enerji verimliliğine destek sağlayan yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına destek veriyor. Türk Telekom bu çevreci vizyonuna paralel olarak; başta enerji verimliliği projeleri ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti LIBOR + 2.85% olan anaparası vade sonunda tek seferde ödenmek üzere 6 yıl vadeli 100 milyon USD tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.
“Uluslararası finans kuruluşlarının güvenini gösteren gelişme”
Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik politikamızın bir parçası olarak, enerji verimliliği başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modelimize, stratejilerimize ve kurumsal karar alma süreçlerimize de tam olarak entegre etmeyi planlıyoruz.
Bu alandaki hedeflerimize EBRD gibi bir iş ortağı ile ilerlememiz vizyonumuzun doğruluğunu tescilleyen aynı zamanda uluslararası finans kuruluşlarının şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bir gelişme. İmzalanan bu anlaşma EBRD ile olan güçlü ve uzun soluklu işbirliğimizi daha da pekiştirecek” dedi.
Türk Telekom: Çevre dostu projelere yöneliyoruz
Enerji verimliliğini artırmak amacıyla şu ana kadar birçok projeyi hayatı geçirdiklerini belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Hızla artan müşteri sayısına ve bant genişliğine rağmen, sabit ve mobil şebekede elektrik tüketimlerini uzun yıllardır başarılı bir şekilde olumlu yönde yönetiyoruz.
Baz istasyonu, sistem odası gibi enerji tüketimi gerektiren ekipmanları daha düşük enerji tüketen modellerle değiştirdik. Baz istasyonlarında, doğaya dost klima gazı kullanmaya ve belirli bölgelerdeki baz istasyonlarını yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeye başladık.
Projelerimiz pandemi koşullarına rağmen hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızla birçok global kuruluşun da raporlarında yer alıyoruz. Örneğin, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin verilerine göre, Türk Telekom sabit ve mobil şebekesi ile dünyada elektrik tüketimini azaltan operatörlerden biri.
Ayrıca, şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine de (CDP) dâhiliz. EBRD ile sağlanan finansman anlaşması, başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarımızın artarak devam etmesi açısından son derece önemli” dedi.
Basın Bülteni
Türk Telekom 2020’ye sağlıklı ve güçlü başladı!
Türk Telekom, 2020’nin ilk üç ayında yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını ikiye katlayan Türk Telekom 661 milyon TL net kârıyla 2020’ye sağlıklı bir başlangıç yaptı. Son on iki ayda net 1,7 milyon abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 48,4 milyona ulaştı.
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Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederken, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdi. Güçlü gelir büyümesiyle Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 47,2 oldu. Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler sayesinde yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom, 661 milyon TL net kâr kaydetti. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2020’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 896 milyon TL’ye yükseldi.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Yılın ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme kaydettik”
Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant segmentindeki büyümenin katkısı ile konsolide gelirlerimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17 büyüme kaydetti. Nakit akış yaratma kapasitemiz artmaya devam ederken, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalması, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumda dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kâr yaratmamıza olanak sağladı. Vergi öncesi net kârımız geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıkarken vergi sonrası net kârımız ise 661 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom olarak 2020’ye ‘sağlıklı’ ve güçlü bir başlangıç yaptık” dedi.
“Güçlü bilançomuz ile kur risklerine karşı daha korunaklıyız”
2020 yılı birinci çeyreğinde, koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettik. Aynı zamanda TL cinsinden borçlanma payını artırdıklarını da sözlerine ekledi. Önal, “Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisi ile net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara geriledi. Diğer yandan, Net Borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek son beş yılın en düşük seviyesi olan 1.38x seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.
“2020 yatırım öngörümüzü yükselttik”
Yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettiklerini aktardı Önal. “Bu sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlemiş olduğumuz yıllık öngörümüzü ‘12,4 milyar TL’den ‘12,4 – 12,6 milyar TL’ aralığına; yıllık yatırım öngörümüzü ise ‘yaklaşık 5,8 milyar TL’den ‘yaklaşık 6,4 milyar TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz” dedi.
“Süreç, internet kullanım alışkanlıklarını değiştirdi”
Sosyal izolasyon tedbirleri uyarınca evde kalınan bu dönemde dijital dönüşümün önemine tanık olduk. Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok sayıda faaliyetin online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Ortalama günlük sabit data kullanımı Şubat ayına göre, Mart ayında yaklaşık yüzde 20, Nisan ayında yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi. Ayrıca sosyal izolasyon döneminde ‘Online İşlemler’ uygulamamızı kullanan tekil abone sayısı son üç ayda 2 milyon artışla 19,8 milyona yükseldi.”
“Kesintisiz ve güvenli iletişim”
Önal, “Ülkemizin 81 ilinde 30 bini aşkın çalışanımız, yaygın ve güçlü altyapı yatırımlarımız bulunuyor. Türkiye’nin dört bir yanında 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz. Son 12 ayda fiber hane sayımız 3,5 milyon artarak 22,6 milyon seviyesine ulaştı.
Türk Telekom toplam abone sayısı, 48,4 milyona ulaştı!
Yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48,4 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 11,6 milyona ulaştı. Sabit genişbant ARPU ilk çeyrekte 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek yüzde 14 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yıllık yüzde 22 artış ile 4,4 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı 23,2 milyona yükseldi. Sabit seste 103 bin net abone artışı ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi.
Türk Telekom
Türk Telekom’dan ‘güvenli’ e-posta hizmeti!
Türk Telekom’dan güvenli e-posta hizmetini duyurdu. Son dönemde evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte kritik verilere uzaktan erişim, şirketlerin veri güvenliğini tehdit edebiliyor. Kurumsal e-posta hizmeti ile şirket verilerini, Türk Telekom Veri Merkezi güvencesiyle yurtiçinde tutuyor.
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USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) verilerine göre 2019’da hızlı bir artışla 136 bini aşan siber saldırılar, Koronavirüs nedeniyle evden çalışmanın arttığı son günlerde şirketlerin veri güvenliği ihtiyacını gündeme taşıdı. Türkiye’nin ilk güvenlik servis sağlayıcısı operatörü olan Türk Telekom, güvenli veri merkezi hizmetlerine kurumsal e-posta’yı ekledi. Türk Telekom Veri Merkezi güvencesiyle kullanıcıların verilerini yurtiçinde saklayan e-posta hizmetinde, antivirüs ve antispam filtreleme özelliklerinin yanında sunucular arasında gerçekleşen mail trafiği de şifreleniyor. Günlük olarak yedeklenen e-postalar, Türkiye’nin yüksek güvenlik standartlarına sahip veri merkezinde depolanıyor.
Türk Telekom’dan tek yönetici panelinden çok sayıda işlem!
Kurumsal müşteriler, Türk Telekom e-posta hizmeti ile tek bir yönetici paneli üzerinden e-posta hesabı oluşturma, silme, e-posta yönlendirme, kurumsal imza ekleme, grup e-posta oluşturma gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor. Mevcut e-postalarını, webmail arayüzünde bulunan aktarma aracı sayesinde Türk Telekom e-posta hizmetine rahatça taşıyabiliyor. Arayüz üzerinden takvim görüntüleme, görev yönetimi, içerik filtreleme, kural tanımlama gibi işlemleri de gerçekleştirip, mobil akıllı cihaz uyumluluğu sayesinde tüm e-postalarına kolaylıkla ulaşabiliyor.
Standart veya esnek paket imkânı
Türk Telekom’dan e-posta kurumsal müşteriler için standart veya esnek paket olmak üzere iki ayrı seçenek. Kurumsal müşteriler, standart paketlerden, kullanıcı sayıları ve ihtiyaçlarına göre 1 GB ilâ 50 GB arasında farklı kotalarda seçim yapabiliyorlar. Esnek paketler kapsamında ise müşteriler, 40 GB kota ve 25 e-posta hesabından başlayan seçeneklerle avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor. Müşteriler, satın aldıkları toplam kotayı, yönetici paneli üzerinden kullanıcılara dilediği gibi dağıtabiliyor.