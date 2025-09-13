Apple’ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 17 Pro Max, dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. İlk dalgada yer alan 63 ülkede başlayan ön sipariş süreci, teknoloji dünyasını hareketlendirdi. Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Çin ve Japonya gibi önemli pazarlarda teknoji tutkunları yeni cihazlara sahip olmak için adeta bir yarışa girdi.

iPhone 17 Pro Max’e Yoğun Talep, Teslimat Tarihleri Uzuyor!

Yeni iPhone 17 Pro Max modeline gösterilen yoğun ilgi, Apple’ın resmi çevrimiçi mağazalarında teslimat sürelerinin uzamasına neden oldu. Başlangıçta 19 Eylül olarak belirlenen resmi lansman ve teslimat tarihi, 17 Pro Max için beklenenden çok daha uzun bir süreye yayıldı. Özellikle ABD pazarında, birçok kullanıcı için beklenen teslimat tarihi “3-4 hafta” veya en erken Ekim ayının başına kadar sarktı. Bu durum, en son teknolojiyi ilk deneyimlemek isteyenler için hayal kırıklığı yaratabilir.

iPhone 17 Pro Max‘in farklı renk ve depolama seçenekleri incelendiğinde, talebin tüm versiyonlara yayıldığı görülüyor. Bu da 19 Eylül’de bir cihaza sahip olmayı planlayanlar için özel bir kombinasyon beklemenin anlamsız olduğunu gösteriyor. Ancak bireysel kullanıcılar, Apple mağazalarından fiziki teslimat seçeneklerini kontrol edebilirler. Öte yandan, operatörler ve üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla stok bulma şansı hala mevcut olabilir.

Tüm yeni iPhone 17 ailesi, 256 GB depolama alanı ile başlıyor, bu da kullanıcı deneyimini baştan yukarıya taşıyacak bir özellik olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 17 Pro Max modelinin yanı sıra serideki diğer cihazlar da farklı pazarlarda yüksek talep görüyor. Apple‘ın bu yoğun talebi nasıl karşılayacağı ise merak konusu. Gelişmeler teknoloji dünyasını yakından ilgilendirmeye devam ediyor.

Siz iPhone 17 Pro Max hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.