Otomobil tutkunlarının merakla beklediği haber nihayet geldi. Hyundai’nin C segmentindeki popüler modeli Hyundai i30, yenilenen yüzü ve gelişmiş teknolojileriyle Türkiye pazarında yeniden satışa sunuldu. Modern tasarımı, yüksek verimliliği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla öne çıkan Hyundai i30, hatchback pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Türkiye’deki otomobil severler için beklenen bu dönüş, markanın C segmentindeki iddiasını bir kez daha güçlendirdi.

Hyundai i30 Neler Sunuyor?

Yenilenen Hyundai i30, sadece estetik dokunuşlarla değil, aynı zamanda teknolojik ve donanımsal özelliklerle de zenginleştirilmiş. Otomobilin iç mekanı, ferah ve modern bir yaşam alanı sunmak için geniş panoramik cam tavan ile donatılmış. Sürücü odaklı kokpiti ise en güncel teknolojiyle buluşuyor.

Hyundai i30, sürücülere bilgi-eğlence ve araç verilerini net bir şekilde sunan 10.25 inç dijital gösterge paneli ile geliyor. Buna ek olarak, 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sayesinde akıllı telefon entegrasyonunu kusursuz hale getiriyor.

Günlük kullanım kolaylığını artıran USB Type-C girişleri ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler de modelin konfor ve teknoloji çıtasını yükseltiyor.

Hyundai i30 Teknik Özellikler

Motor: 1.5 litre 48V mild hibrit, benzinli turbo

1.5 litre 48V mild hibrit, benzinli turbo Güç: 140 PS

140 PS Tork: 253 Nm

253 Nm Şanzıman: 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzıman

7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzıman Donanım Paketleri: Comfort ve Prime olmak üzere iki farklı paket

Hyundai i30 Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye’de iki farklı donanım paketiyle satışa sunulan Hyundai i30, bütçe ve beklentiye göre seçenekler sunuyor. 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT versiyonu, 1.699.000 TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekerken, daha kapsamlı donanım arayanlar için 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT paketi 1.999.000 TL fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlandırma stratejisiyle Hyundai i30, C segmentindeki rakiplerine karşı rekabetçi bir pozisyon alıyor. Her iki versiyonda da sunulan güçlü motor ve verimli hibrit teknolojisi, bu fiyatların karşılığını fazlasıyla veriyor. Hyundai i30 modelinin bu dönüşü, otomobil pazarında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

İlginizi Çekebilir: Togg T10F tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Siz Hyundai i30 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.