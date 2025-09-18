Nothing OS 4.0 uzun süredir merakla bekleniyordu ve sonunda resmen duyuruldu. Android 16 tabanlı yeni sürüm, daha sade ve işlevsel bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Peki Nothing OS 4.0 kullanıcıya hangi yenilikleri getiriyor?

Nothing OS 4.0 resmen duyuruldu

Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 sonunda tanıtıldı. Yeni sürüm, sade ve işlevsel bir deneyim sunmayı amaçlayan arayüz güncellemeleriyle geliyor.

Nothing OS 4.0 yenilikleri neler?

Yenilenen kilit ekranı

Daha temiz ve geniş kutucuklarla güncellenmiş Hızlı Ayarlar

Geliştirilmiş koyu mod (dark mode)

Daha duyarlı ekran parlaklık kaydırıcısı

Yeni Always-on Display (AOD) seçenekleri

İki adet kayan uygulama simgesi ile çoklu görev desteği

Uygulama optimizasyonları ile daha akıcı performans

Yenilenen kamera arayüzü

Daha akıllı galeri uygulaması

AI kullanımını takip eden yeni kontrol paneli

Yenilenen kilit ekranı ve hızlı ayarlar

Nothing OS 4.0, daha sade ve işlevsel bir kilit ekranı sunuyor. Ayrıca Hızlı Ayarlar menüsü, daha geniş kutucuklarla yeniden tasarlandı. Bu sayede kullanıcılar sık kullandıkları ayarlara daha hızlı ulaşabiliyor.

Geliştirilmiş koyu mod ve parlaklık kontrolü

Yeni koyu mod, kontrast geliştirmeleri sayesinde daha şık bir görünüm kazandı. Ekran parlaklık kaydırıcısı ise çok daha duyarlı hale getirilerek kullanım kolaylığı sağlıyor.

Always-on Display seçenekleri

Nothing, Nothing OS 4.0 ile birlikte AOD için daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Bu sayede kullanıcılar ekranda sürekli görmek istedikleri bilgileri kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor.

Çoklu görev ve performans iyileştirmeleri

İki adet kayan uygulama simgesi, uygulamalar arasında geçişi hızlandırıyor. Uygulama optimizasyonları ise daha akıcı ve hızlı açılış süreleri sağlıyor.

Kamera ve galeri uygulamalarında yenilikler

Kamera uygulaması daha sezgisel bir arayüzle güncellendi. Galeri uygulaması ise yeni kontroller, hazır ayarlar ve daha kullanıcı dostu bir düzen ile dikkat çekiyor.

AI kullanımını takip eden kontrol paneli

Yeni kontrol paneli, cihaz üzerindeki yapay zekâ kullanımını izleme ve yönetme imkanı sunuyor. Bu da kullanıcıya dijital alışkanlıklarını daha iyi analiz etme fırsatı veriyor.

Nothing OS 4.0 ne zaman çıkacak?

Nothing OS 4.0 için açık beta sürümü yakında yayınlanacak. İlk olarak Nothing Phone (3) modeli bu güncellemeyi alacak, ardından diğer Nothing ve CMF cihazlarına ulaşacak. Ancak Phone (1) için destek süreci tamamlandığından bu güncellemeyi almayacağı kesinleşti.

