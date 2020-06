Türk Telekom, çevreci anlaşmaya imzasını attı!

HyperX, Cloud Stinger Core + 7.1, HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı ve HyperX Cloud Stinger Core ürünlerini portföyüne eklediğini duyurdu.

HyperX Cloud Stinger Core + 7.1, Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı artık NGENUITY yazılımı ile 7.1 sanal surround ses ’e de sahip olacak.

Ses birimi yöneticisi Nate Almond konuşmasında şunları söyledi;

“Firmamız, ekonomik kulaklık arayan oyuncular için 7.1 surround ses özelliğine sahip bu iki yeni kulaklığı sunmaktan ve Cloud Stinger oyun kulaklığı serisini genişletmekten heyecan duyuyor.” demiştir. Akabinde “şirketimiz, evinde her zamankinden daha fazla çalışan ve oyun oynayan oyunculara yönelik ürünler üretiyor. Öğrencilere ve ebeveynlere daha uygun kulaklıklar sunmak için Stinger ürün serisini genişletiyoruz.”

Cloud Stinger Core + 7.1 ve Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı, sanal surround ses özellikleri ile 40mm yönlendirmeli sürücülerinin sağladığı yüksek ses hassasiyetiyle de yüksek kaliteli ses deneyimi sunmaktadır. Her iki Stinger Core + 7.1 kulaklıklar, hafif tasarıma sahip olup, her kulaklık 245 gramın biraz altındadır. Her iki kulaklıkta da ayarlanabilir çelik sürgüler bulunuyor. Kulak kapaklarında sezgisel ses kontrolü ve döndür-sessize al özelliğine sahip gürültü önleyici mikrofon bulunmaktadır.

Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1, güvenilir 2.4Ghz kablosuz bağlantısı ile kablolardan kurtulmanızı sağlayacak. 20m menzil, 17 saatlik pil ömrü ve ekonomik fiyatıyla kablosuz oyun deneyimi sunuyor.

Firmanın açıklamalarına göre ürün, 1 Haziran 2020 tarihinde tüm yetkili satış noktalarında satışta olacak.