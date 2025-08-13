Togg’un uzun süredir beklenen fastback modeli Togg T10F için artık geri sayım başladı. Resmi açıklamayla birlikte otomobilin ne zaman satışa çıkacağı netleşti. Peki Togg T10F ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak?

Togg T10F çıkış tarihi Eylül 2025 olarak açıklandı

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), heyecanla beklenen T10F modeliyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirketin destek hesabı ToggCare, resmi X hesabı üzerinden verdiği yanıtta aracın Eylül 2025’te hem showroom’larda sergileneceğini hem de satışa çıkacağını duyurdu.

ToggCare açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Eylül ayı başında T10F’ler tüm Türkiye’deki Togg deneyim merkezlerinde kullanıcılarımızın incelemesi için sergilenmeye başlayacak. Eylül ayı içerisinde ilk T10F ön siparişleri toplanacak olup ilk teslimatları yine Eylül ayında başlayacaktır.”

Böylece Togg T10F, yılın ilk yarısında sahneye çıkmasa da Eylül ayı itibarıyla hem vitrinde olacak hem de kullanıcılarla buluşacak. Ön sipariş süreci ve teslimatlar eş zamanlı olarak başlayacak. Ayrıca araç kış testine de girdi ve bu testi de başarıyla geçti. Aşağıdan ilgili haberimizi okuyabilirsiniz.

Togg T10F fiyatı ne kadar olacak?

Togg, T10F modeline ilişkin bazı teknik bilgileri daha önce paylaşmıştı. Ancak aracın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz günlerde Togg C-SUV modeli olan Togg T10X Almanya fiyatı gündem olmuştu. Fakat fastback model hakkında henüz bir bilgi yok.

Bilinen teknik detaylar arasında hızlı şarj desteği, gelişmiş batarya teknolojisi ve geniş iç hacim gibi özellikler öne çıkıyor. T10X ile aynı platformu paylaşacak olan Togg T10F, fastback formuyla daha sportif bir görünüm sunacak.

Togg’un T10F modeli hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce bu model, Türkiye’deki elektrikli araç rekabetini nasıl etkiler? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!