Huawei Mate X7 sonunda sahneye çıktı ve teknoloji gündemine adeta bomba gibi düştü. Peki bu yeni katlanabilir model Türkiye pazarında nasıl bir karşılık bulacak? Huawei’nin bu kez daha ince, daha güçlü ve daha iddialı bir cihaz sunması kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı?

Huawei Mate X7 tanıtıldı! İşte özellikleri

Huawei Mate X7, Huawei’nin son dönemdeki en iddialı katlanabilir telefon hamlesi olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, geliştirilmiş Kirin 9030 Pro işlemcisi, güncellenmiş IP58/IP59 dayanıklılık sertifikaları ve daha verimli bir tasarım anlayışıyla geliyor.

Huawei, selef model olan Mate X6’nın ince ve hafif yapısını bir adım öteye taşıyarak katlı halde 9.5 mm, açık halde ise yalnızca 4.5 mm kalınlık sunuyor. Türkiye’de katlanabilir telefon rekabeti hızlanırken bu hafiflik oldukça dikkat çekici. Ayrıca Huawei Mate X7 235 gram ağırlığıyla önceki modele göre biraz daha hafif bir kullanım deneyimi sunuyor.

Cihazın dış ekranı 6.49 inç, içteki ana ekranı ise 8 inç boyutunda. Her iki panelde de LTPO OLED teknolojisi kullanılıyor ve 1–120 Hz arasında ayarlanabilen dinamik yenileme hızı yer alıyor. Yüksek frekanslı PWM karartma özelliği özellikle göz sağlığı açısından memnuniyet verici bir yenilik. Türkiye’de uzun süre telefon kullanan kullanıcılar için bu detay fazlasıyla önemli.

Huawei Mate X7 kamera tarafında da güçlü yeniliklerle geliyor. Ana kamerada yine 50 MP RYYB sensör korunuyor ancak telefoto kameranın 50 MP çözünürlüğe yükseltilmesi ve 3.5x optik yakınlaştırma sunması dikkat çekiyor. Üçüncü kamera olarak 40 MP ultra geniş açı lens bulunuyor. Hem iç hem dış ekranda bulunan 8 MP selfie kameraları da kullanıcılara esneklik sağlıyor.

Cihaz gücünü amiral gemisi sınıfındaki Kirin 9030 Pro işlemcisinden alıyor. 12 GB, 16 GB ve 20 GB RAM seçeneklerine ek olarak 1 TB’a kadar depolama imkânı sunulması Türkiye’deki yüksek depolama ihtiyacı duyan kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

5.600 mAh kapasiteli çift hücreli silikon-karbon batarya ise 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. Huawei Mate X7 ayrıca uydu iletişimini desteklemesiyle acil durum senaryolarında fark yaratıyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone Fold özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!

Cihazın fiyatları ise Çin pazarı için açıklanmış durumda. Ancak Türkiye’de satışa sunulması hâlinde vergi oranları nedeniyle fiyatların daha yukarıda olacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Huawei Mate X7 modelinin Türkiye pazarındaki yerini nasıl değerlendirirsiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!