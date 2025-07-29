Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, Avrupa pazarına açılmak için gün sayıyor. Şirket, 9 Eylül’de düzenlenecek IAA Mobility fuarında Almanya’daki satış ve teslimat tarihini resmi olarak açıklayacak. Bu gelişmeyle birlikte Togg yurtdışı fiyatı da merak konusu oldu. Peki Togg Avrupa fiyatı ne kadar olacak?

Togg Almanya satışları başlıyor! Peki Togg Almanya fiyatı ne kadar olacak?

Togg yurt dışı fiyatı Türkiye ile kıyaslandığında daha cazip olabilir. Türkiye’de uzun menzilli Togg T10X modeli 47 bin euroya kadar çıkarken, baz donanımda bu fiyat 35 bin euroya kadar inebiliyor. Avrupa pazarında ise 35 bin euro altında bir fiyat gündemde.

Otomotiv sektörü kaynaklarına göre Togg Almanya fiyatı rekabetçi seviyede olacak. Almanya ile başlayacak ihracat planının ilerleyen dönemde Hollanda, Fransa, İsveç ve İtalya gibi Avrupa ülkeleriyle genişletilmesi bekleniyor.

Togg’un bu hamlesi, Avrupa’daki büyük oyuncular olan Tesla ve Volkswagen ile rekabette avantaj sağlamak amacı taşıyor. Elektrikli araçlarda ÖTV’nin Türkiye’de %10’dan %25’e yükselmesiyle birlikte, Togg’un yurtdışı fiyatlarının Türkiye’ye kıyasla daha uygun olması bekleniyor.

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Rekabetin yoğun olduğu Avrupa elektrikli araç pazarında, Togg’un daha makul bir fiyatlandırma ile konumlanması bekleniyor. Böylece hem yeni müşteriler kazanılması hem de marka bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

Togg’un Avrupa pazarına güçlü bir giriş yapabilmesi için güvenlik tarafında da adımlar atılıyor. T10X’in EuroNCAP çarpışma testlerine girdiği ve yeni aktif sürüş güvenlik sistemleri sayesinde beş yıldız hedeflediği belirtildi. Bu da araç için Avrupa’da olumlu bir algı oluşturma açısından önemli bir avantaj.

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Sizce Togg’un Avrupa’da başarılı olabilmesi için fiyat dışında hangi stratejilere ihtiyacı var? Yerli otomobilin uluslararası pazardaki şansı sizce nasıl? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve gelişmeleri takipte kalın.