Akıllı telefon pazarında son dönemde rekabet yeniden kızıştı ve Samsung’un üzerinde çalıştığı Galaxy A57 ve Galaxy A37 modelleri Türkiye’de kullanıcıların kafasını kurcalamaya başladı. Peki bu iki yeni model, orta segmentte kartları yeniden dağıtabilir mi? Samsung’un bu yıl için belirlediği strateji, Galaxy A57 ve A37 ailesini öne çıkaracak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A57 ve Galaxy A37 özellikleri neler olacak?

Galaxy A57 ve Galaxy A37 ailesi, ortaya çıkan sızıntılara göre performans ve dayanıklılık tarafında ciddi bir adım atıyor. Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos mimarisini temel alan yeni seri, üst seviye deneyimi erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Üst model olan Galaxy A57 ve Galaxy A37 ailesinin güçlü temsilcisi A57, 12 GB RAM ile desteklenen Exynos 1680 işlemci kullanırken, daha uygun fiyatlı A37 modeli Exynos 1480 işlemci ve 8 GB RAM ile geliyor.

Bu iki cihazın en dikkat çeken tarafı ise, aynı 6.7 inç OLED paneli paylaşmaları. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan ekran, Türkiye’de özellikle oyun ve sosyal medya kullanıcılarının oldukça hoşuna gidecek gibi duruyor.

Dayanıklılık kısmında da Galaxy A57 ve Galaxy A37 beklentilerin üzerine çıkıyor. Metal çerçeve ve cam arka yüzey tasarımı, IP68 toz ve su dayanıklılığıyla birleşince orta segmentte pek alışık olmadığımız bir premium hissi kullanıcıya sunuyor.

Samsung’un bu yıl One UI 8.0 ya da One UI 8.5 üzerine kurulu Android 16 ile geleceği belirtilen Galaxy A57 ve Galaxy A37 cihazları, en az 7 yıl güvenlik güncellemesi ile uzun ömür vaadi de sunuyor. Bu da Türkiye’de telefonu uzun süre kullanmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj.

Kamera tarafında 50 MP ana kamera ve 12 MP selfie sensörleriyle gelen Galaxy A57 ve Galaxy A37, fotoğraf konusunda radikal yenilikler sunmuyor olsa da günlük kullanım için fazlasıyla yeterli bir deneyim vadediyor.

5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği ise bu iki modeli yoğun kullanıcılar için ideal hale getiriyor. Özellikle Türkiye’de yüksek şarj adaptörü fiyatları düşünüldüğünde, hızlı şarj desteğinin korunması sevindirici bir detay olarak öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Galaxy A57 ve A37 modellerinin Türkiye'deki rekabete etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?