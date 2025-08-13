Yerli ve milli elektrikli fastback otomobilimiz Togg T10F, zorlu kış şartlarında dayanıklılığını kanıtladı. İsveç’te yapılan testlerin sonuçları oldukça etkileyici. Peki Togg T10F test sürecinde neler yaşandı? Togg T10F kış koşullarında nasıl yol tutuyor? İşte Togg fastback hakkında merak edilenler.

Togg T10F, buzlu pistlerde üstün yol tutuş gösterdi

Togg T10F, İsveç’in Arjeplog bölgesinde bulunan Colmis Test Pisti’nde eksi 30 dereceye varan sıcaklıklarda test edildi. Togg fastback modelinin karlı ve buzlu zeminlerdeki manevra kabiliyeti, yüksek yol tutuş seviyesiyle öne çıktı.

Togg’un resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Togg T10F, Arjeplog’daki Colmis Test Pisti’nde, zorlu iklim koşullarında gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı. Üst düzey performansı, buzlu zeminlerde yüksek manevra kabiliyeti ve mükemmel yol tutuşuyla Togg T10F tüm engelleri aştı.” ifadeleri kullanıldı.

Aşağıdan teste dair görüntüleri izleyebilirsiniz:

📍Konum: Arjeplog, İsveç ❄️Sıcaklık: -30 Togg #T10F, Arjeplog’daki Colmis Test Pisti’nde, zorlu iklim koşullarında gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı. Üst düzey performansı, buzlu zeminlerde yüksek manevra kabiliyeti ve mükemmel yol tutuşuyla Togg T10F tüm… pic.twitter.com/joNHXoB5kn — Togg (@Togg2022) August 13, 2025



Testler, 2024 Kasım ayında başlayan mühendislik ve dayanıklılık sürecinin bir parçası olarak yürütüldü. Özellikle soğuk hava koşulları altında yapılan testler, aracın ekstrem iklimlerde güvenilirliğini kanıtlaması açısından büyük önem taşıyor.

Başlangıçta 2025’in ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan Togg T10F, üretim hattında yapılan teknik düzenlemeler ve kalite kontrol süreçlerindeki revizyonlar nedeniyle ertelenmişti. Ancak son açıklamalara göre ön siparişler ve teslimatlar Eylül 2025 itibarıyla başlayacak.

Togg T10F teknik özellikleri neler?

Togg T10F, yalnızca bir otomobil değil; yüksek teknolojiye sahip, konfor ve performansı bir araya getiren yeni nesil bir sürüş deneyimi sunuyor.

Fastback tasarımıyla sportif bir siluet sunan bu model, donanım tarafında da üst düzey detaylarla donatılmış durumda.

350 km ve 600 km menzil sunan iki farklı batarya seçeneği: 52,4 kWsa ve 88,5 kWsa

Tek motorlu arkadan itişli versiyon: 160 kW (218 PS), 350 Nm tork, 0-100 km/s hızlanma: 7,2 saniye

Çift motorlu dört çeker versiyon: 320 kW (435 PS), 700 Nm tork, 0-100 km/s hızlanma: 4,6 saniye

41,3 inç toplam ekran alanı: 12,3” dijital gösterge, 29” merkez ekran, 8” kontrol paneli

Snapdragon destekli yüksek hızlı bağlantı ve yapay zeka tabanlı yazılımlar

Trumore uygulama desteği ile akıllı araç yönetimi

180 kW DC hızlı şarj: %20’den %80’e sadece 28 dakikada

V2L teknolojisi ile harici cihazlara enerji aktarımı

Gerek teknolojisi gerekse menzil-performans dengesiyle Togg T10F, segmentinde fark yaratacak bir model olma yolunda ilerliyor. Sahip olduğu ileri seviye donanımlar, güçlü yazılım altyapısı ve Türkiye’nin mühendislik vizyonuyla birleşen tasarımı sayesinde sadece yerli pazarda değil, globalde de ses getirmesi sürpriz olmayacak.

