Türkiye’de dijital finans sektöründe adı geçen PayBull ile ilgili başlatılan soruşturma, yeni açıklamalarla birlikte daha geniş bir çerçeveye ulaştı. Soruşturmanın kapsamı nedir, hangi kurumlar sürece dahil oldu ve şirket için bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?

PayBull dijital ödeme platformuna el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital ödeme hizmeti sunan PayBull hakkında “yasa dışı bahis gelirlerini aklama” iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, PayBull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yöneticileri hakkında “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından resmi bir süreç başlatıldı.

Denetim ve MASAK raporlarında yer alan bulgular doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Sinop, Zonguldak, Bitlis ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Aramalar sırasında çeşitli adreslerde dijital materyaller ile finansal kayıtlara el konuldu. Soruşturma çerçevesinde şirket ile bağlantısı tespit edilen Lezzona Gıda Anonim Şirketi’nin de İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kayyım tedbiri altında el konulduğu belirtildi.

Soruşturma sürecinde şirket varlıklarının suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığının incelendiği ifade edildi. Savcılık, sürecin devam eden bir adli inceleme olduğunu ve tüm işlemlerin ilgili raporlar, teknik veriler ve mevcut mevzuat kapsamında yürütüldüğünü aktardı. Dijital ödeme sektörünün Türkiye’de büyümesiyle birlikte finansal hareketlerin denetimine yönelik adımların arttığı, soruşturmanın da bu çerçevede ele alındığı bildirildi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PayBull soruşturmasının Türkiye’deki finansal teknoloji ekosistemini nasıl etkilediğini değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!