Galaxy Z TriFold gerçekten bu kadar “uygun” bir fiyatla mı geliyor? Samsung’un üçe katlanabilen bu yeni form faktörü Türkiye’de nasıl karşılanacak? Apple’ın ilk katlanabilir modeliyle rekabet eden Galaxy Z TriFold fiyatıyla pazarı mı karıştıracak yoksa beklentileri mi boşa çıkaracak? Tüm bu sorular kafalarda dönerken gelin detayları biraz daha sonra açalım, şimdilik merak uyandıran kısmıyla yetinelim.

Galaxy Z TriFold fiyatı ortaya çıktı!

Galaxy Z TriFold fiyatı sonunda netleşmeye başladı ve görünen o ki Samsung, üç katlanabilir devini agresif bir stratejiyle konumlandırıyor. Güney Kore kaynaklarına göre cihazın başlangıç fiyatı 3.6 milyon won, yani yaklaşık 2.447 dolar seviyesinde olacak.

Bu rakam, daha önce ortaya atılan 4 milyon wonluk tahminlerin belirgin şekilde altında. Dolayısıyla Galaxy Z TriFold, Apple’ın 2.399 dolarlık iPhone Fold modelinden yalnızca yaklaşık 50 dolar daha pahalı konumlanmış oluyor. Bu küçük fark, iki dev arasında rekabeti oldukça ateşlendirecek gibi duruyor.

Samsung’un bu fiyatı bilerek agresif tuttuğu yorumu teknoloji kulislerinde yaygın. Özellikle Türkiye pazarında Galaxy Z TriFold için uygun fiyat politikası, katlanabilir segmentine girmek isteyen kullanıcılar açısından çekici bir tablo yaratabilir. Samsung’un bu cihazdan ilk yıl içerisinde yaklaşık 120.000 adet satabileceği tahmin ediliyor. Bu da markanın üç katlanabilir tasarıma güvenini oldukça net ortaya koyuyor.

Tasarım tarafında Galaxy Z TriFold kendine özgü bir mimariyle geliyor. İki ayrı menteşe kullanan bu tasarımda menteşelerden biri daha dar açılı, böylece iç ekranlar üst üste kapanarak korunuyor. Huawei’nin Mate XT modelinin dışa kapanan konseptinden farklı bir yaklaşım sunan Samsung, katlanma deneyimini daha güvenli ve kompakt bir yapıya taşımayı hedefliyor.

Cihazın panel kalınlıklarının 3.9 mm ile 4.2 mm arasında değişmesi, üç katlı yapının mühendislik açısından ne kadar yoğun bir çalışmayla ortaya çıktığını gösteriyor. Ekran tarafı segmentte yeni bir seviyeyi temsil ediyor. Samsung Z TriFold içte 10 inçlik OLED bir panel taşıyor; bu, mevcut Fold 7’nin 8 inçlik ekranından belirgin şekilde büyük. Dış ekranda ise 6.5 inçlik bir panel yer alıyor.

Arka tarafta üçlü bir kamera dizilimi mevcut: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto lens. Bu yapıyla Galaxy Z TriFold, sadece bir tasarım denemesi değil, aynı zamanda üst düzey bir görüntüleme aracı olmayı da hedefliyor.

Batarya tarafında üç hücreli bir yapı dikkat çekiyor. Toplam kapasitenin 5.437 mAh ile 5.600 mAh arasında olacağı belirtiliyor. Bu bataryaların silikon-karbon tabanlı olma ihtimali, verimliliğin ciddi şekilde artabileceğine işaret ediyor. Gücünü ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alacak olan Galaxy Z TriFold, titanyum gövdesiyle dayanıklığı ön plana çıkarıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un yeni üçe katlanan modeli Samsung Z TriFold fiyatıyla ve özellikleriyle beklentilerinizi karşılıyor mu? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!