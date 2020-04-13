Sosyal Medya
TikTok, dünya çapında 1 milyar indirme rakamına ulaştı!
TikTok uygulaması, kullanıcılar tarafından dünya çapında ilgi gören bir uygulama haline gelmişti. Bugün itibarıyla açıklanan verilere göre kısa metraj videolar çekebildiğiniz uygulama dünya çapında 1 milyar indirme rakamına ulaştı.
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Kısa metraj video içerikler üretebildiğiniz TikTok sosyal medya uygulaması etkileyici bir kilometre taşına ulaşmayı başardı. Uygulama şu an da Android cihazlar bazlı olmak üzere bir milyar indirme rakamına ulaştı.
Aynı zamanda şubat ayının sonunda hem App Store hem de Play Store uygulama marketleri içerisinde bulunan “En Çok Tercih Edilen Bedaya Uygulamalar” sekmesinde bulunuyordu. Son aylarda sosyal medya yazılımı Google Play Store içinde en çok tercih edilen ücretsiz uygulamalar arasında ikinci sıraya kadar yükselmişti.
TikTok uygulamasında kullanıcılar 3-15 saniye arasında lip-syncing (Dudak okuyarak şarkıları taklit etme) videolar üretebiliyorlar. Ayrıca 60 saniyeye kadar da kısa metraj döngüler içeren videolar hazırlayabiliyorlar.
Çin merkezli uygulama geçtiğimiz sene Huawei’nin başınba bela olan casusluk skandalının bir benzerini yaşamıştı. Amerikan Hukümeti tarafından TikTok’a da kullanıcı verilerini depoladıklarını (lokasyon ve biometrik veriler) ve merkezleri olan Beijing’e gönderdikleri öne sürülmüştü.
Amerikan kanun koyucuları hemen alarm durumuna geçtiler. Çünkü Amerikan askerlerinin içerisinde uygulama çok popüler bir hale gelmişti. ByteDance adındaki şirketin sahip olduğu uygulama, Çin İnternet Güvenliği Kanunları çerçevesinde Çin Hukümeti ile verilen paylaşılmasının şart koşulduğunu açıklamıştı.
Geçtiğimiz Kasım ayında, Amerika’da bulunan Dış Araştırmalar Komitesi ByteDance hakkındaki konuyla ilgili bir araştırma yaptığını belirtti. Aynı zamanda o tarihlerde Music.ly uygulaması çoktan ByteDance’ın eline geçmişti. Sözde az önce belirttiğim kuruluşun bu satın almayı denetlemesi gerekiyordu.
Sonuç olarak TikTok uygulaması halihazırda Amerika ve dünya çapında kullanımına devam eden bir sosyal paylaşım ağı olarak yoluna devam ediyor. İleride ne olur bilmez ama Koronavirüs dolayısıyla evde olduğumuz şu günlerde daha fazla kişinin uygulamayı kullandığı aşikar. Umarız Amerikan Hukümeti ile başına bela alan ikinci şirket olmazlar diyoruz.
Sosyal Medya
Instagram canlı yayınları tarayıcıdan izlenebilecek!
Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde Instagram en büyük canlı yayın platformlarından biri haline geldi. Ancak yapılan canlı yayınlar yalnızca platformun mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyordu. Her geçen gün bünyesine yeni özellikler ekleyen platform, bu konuda da değişikliğe gitti. Firma, takip ettikleri canlı yayınları geniş ekranlar üzerinde izlemek isteyen kullanıcıları sevindirecek hamlesi ile canlı yayınları internet tarayıcı üzerinden izlenmesine olanak sağlamaya başladı.
Mobil sürümde ekran üzerinde akan saydam yorumlardan rahatsız olan kullancılar da yeni seçenek sayesinde daha rafine bir izleme deneyimine kavuştu. Mobil sürümde yorumlar sürekli ekran üzerinde akarak özellikle birden fazla kişi ile yapılan yayınlarda oldukça dikkat dağıtıcı bir yapıda bulunuyor. Canlı yayınları görüntülemenize izin veren Instagram web sürümü ile yorumlar yayın penceresinin sağ tarafındaki yorum penceresine taşındı.
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Instagram’da internet tarayıcı üzerinden canlı yayın izlemek için yapmanız gerekenler mobil uygulama ile aynı. İzlemek istediğiniz bir canlı yayını bulup üzerine tek bir tıklama yapmak.
Kullanıma yeni sunulan Instagram Web sürümü ile canlı yayın izleme özelliğinin eksik yanı ise yayın penceresinin mobil sürümden çokta büyük olmaması. Instagram’ın ileriki zamanlarda sunduğu seçeneği geliştirilerek tüm ekrandan yararlanır hale gelmesi çok daha iyi bir deneyim sunacaktır.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Sosyal Medya
İngiltere’de operatör şirketleri: Lütfen 5G kulelerini yakmayın!
İngiltere’de operatör şirketleri, insanlara 5G baz istasyonlarını yakmamaları konusunda kibarca uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada bu uygulamanın tehlikeli ve öldürücü olabileceği belirtildi.
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Birleşik Krallık’ta hizmet gösteren en popüler 4 şirket, 5G kulelerinin insanlar tarafından yakılmasını durdurmaya yardım etmek amacıyla ortak yazılı açıklamada bulundular. Son haftalarda ülke içerisinde çıkan komple teorileri birçok baz istasyonun hedef haline gelmesine neden olmuştu.
Söylenen iddialara göre virüs, 5G teknolojisinin ortaya çıkmasıyla ilintiliydi. Bununla birlikte insanlar da 5G’nin aktif olarak kullanıldığı istasyonlara saldırı düzenleyerek bu durumun önüne geçmeye çalıştılar.
5G’nin Koronavirüs salgınında etkili olduğuna dair bir kanıt yok!
Ülkede Facebook ve Nextdoor gibi popüler sosyal medya ağlarında özellikle son haftalarda bu türlü asparagas haberler dolaşıyordu. Fakat, 5G’nin Koronavirüs’ün yayılımında etkili olduğu veya virüsün çıkış noktasında etmen olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.
İngiltere’de telekomünikasyon firmalarından ortak bildiri!
Yapılan açıklamalarda, bu iddiaların sadece temelsiz olması değil aynı zamanda insanlara zarar veren bir eylem olduğu belirtildi. Hizmetlerin devamı için baz istasyonlarına saldırı yapılmaması gerektiğini belirten EE, o2, Three ve Vodofone şirketleri mühendislerinin istismara uğradığını, bakım çalışmalarının yapılamadığı aktarıldı.
İngiltere’de bulunan tüm büyük operatör şirketleri şimdilerde, internet üzerinde insanların yanlış bilgileri sosyal medya platformlarında yaymalarını engellemeye çalışıyorlar. Bu işin temelinde bulunan çalışanlarının tacize uğradıklarını görürseniz eğer bildirmeniz yönünde de eklemede bulundular.
The Verge tarafından onaylanan rapora göre Vodofone’un dört baz istasyonu, 24 saat içerisinde hedef alınmış. EE ise Birmingham’da bulunan 5G servis kulelerinin hizmet vermediğini fakat yine de yakıldığını söyledi.
Açıkçası böylesine asparagas haberlere inanç oranının Türkiye’de yüksek olduğunu düşünüyordum. Ama görüldüğü üzere İngiltere gibi 1. dünya ülkesi standartlarını taşıyan bir yaşam sahasında bile olabiliyormuş. Yanlış ellerde bilgi bıçak gibi keskin olabiliyorlar dostlar. Haberleri resmi kaynaklardan almaya devam edin ve sosyal medyada gezinen yalan yanlış bilgilere aldırış etmeyin.
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Facebook Messenger bilgi servisi hazırlıyor!
Facebook Messenger platformu, COVID-19 hakkında bilgilendirecek bir bilgi servisi hazırlıyor!
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Facebook, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki COVID-19 hakkında oluşan bilgi kirliğini önlemek adına çalışmalara başlamıştı. Facebook şu anda, Messenger üzerinden insanlara salgın konusunda doğru bilgileri ulaştırabilmek adına bir bilgi servisi hazırlıyor. Facebook, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu servisin; internetteki bilgi kirliliğini önlemeyi ve evinde karantinada kalan insanları birbiriyle iletişimde tutmayı hedeflediğini söyledi.
Messenger‘da son derece hızlı bir kullanıcı artışı görülüyor. Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada “Küresel boyutta video konferans görüşmelerine katılan insanların sayısı %70 arttı ve insanlar video konferanslarda iki kat daha fazla zaman geçiriyor.” dedi.
Bilgi kirliliği ile savaşmak adına Facebook Messenger‘ın koronavirüs verilerini online olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Hastalık Kontrol Merkezinden ve UNICEF‘den alacak.