TikTok, dünya çapında 1 milyar indirme rakamına ulaştı!

TikTok uygulaması, kullanıcılar tarafından dünya çapında ilgi gören bir uygulama haline gelmişti. Bugün itibarıyla açıklanan verilere göre kısa metraj videolar çekebildiğiniz uygulama dünya çapında 1 milyar indirme rakamına ulaştı.

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Kısa metraj video içerikler üretebildiğiniz TikTok sosyal medya uygulaması etkileyici bir kilometre taşına ulaşmayı başardı. Uygulama şu an da Android cihazlar bazlı olmak üzere bir milyar indirme rakamına ulaştı.

Aynı zamanda şubat ayının sonunda hem App Store hem de Play Store uygulama marketleri içerisinde bulunan “En Çok Tercih Edilen Bedaya Uygulamalar” sekmesinde bulunuyordu. Son aylarda sosyal medya yazılımı Google Play Store içinde en çok tercih edilen ücretsiz uygulamalar arasında ikinci sıraya kadar yükselmişti.

TikTok uygulamasında kullanıcılar 3-15 saniye arasında lip-syncing (Dudak okuyarak şarkıları taklit etme) videolar üretebiliyorlar. Ayrıca 60 saniyeye kadar da kısa metraj döngüler içeren videolar hazırlayabiliyorlar.

Çin merkezli uygulama geçtiğimiz sene Huawei’nin başınba bela olan casusluk skandalının bir benzerini yaşamıştı. Amerikan Hukümeti tarafından TikTok’a da kullanıcı verilerini depoladıklarını (lokasyon ve biometrik veriler) ve merkezleri olan Beijing’e gönderdikleri öne sürülmüştü.

Amerikan kanun koyucuları hemen alarm durumuna geçtiler. Çünkü Amerikan askerlerinin içerisinde uygulama çok popüler bir hale gelmişti. ByteDance adındaki şirketin sahip olduğu uygulama, Çin İnternet Güvenliği Kanunları çerçevesinde Çin Hukümeti ile verilen paylaşılmasının şart koşulduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Amerika’da bulunan Dış Araştırmalar Komitesi ByteDance hakkındaki konuyla ilgili bir araştırma yaptığını belirtti. Aynı zamanda o tarihlerde Music.ly uygulaması çoktan ByteDance’ın eline geçmişti. Sözde az önce belirttiğim kuruluşun bu satın almayı denetlemesi gerekiyordu.

Sonuç olarak TikTok uygulaması halihazırda Amerika ve dünya çapında kullanımına devam eden bir sosyal paylaşım ağı olarak yoluna devam ediyor. İleride ne olur bilmez ama Koronavirüs dolayısıyla evde olduğumuz şu günlerde daha fazla kişinin uygulamayı kullandığı aşikar. Umarız Amerikan Hukümeti ile başına bela alan ikinci şirket olmazlar diyoruz.