Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız ünlü analist Jeff Pu’nun son raporuna göre, Apple’ın iPhone 17 Slim modeli üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Bu yeni versiyon, iPhone 17 Plus modelinin yerini alacak ve temel iPhone 17’nin hemen üstünde konumlanacak. Pu’ya göre, iPhone 17 serisi, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşacak ve titanyum kasa gibi özelliklere sahip olacak.

Apple iPhone 17 Slim: Şıklığı ve Büyük Ekranıyla Dikkat Çekecek

iPhone 14 Plus ve iPhone 15 Plus gibi cihazların satışlarının pek iyi olmadığı sektörde bilinen bir durum. Apple cephesi de bu modelleri artık rafa kaldırıp, kullanıcılara daha cazibeli bir iPhone sunmayı planlıyor. Yeni iPhone 17 Slim modeli, Plus modeller kadar kallavi olmayacak, buna rağmen daha büyük ekran boyutunu daha ince bir kasaya sığdıracak.

iPhone 17 Pro Max, yakınlık sensörleri için yeni bir “metalens” teknolojisiyle gelecek. Bu, Apple’ın Face ID’yi korurken daha küçük bir Dinamik Ada sunmasını sağlayacak. iPhone 17 Slim ise Plus modelinin yerini alacak ancak daha büyük bir ekran sunacak. Ancak, bu daha büyük ekran, daha ince ve şık bir gövdeye sahip olacak şekilde tasarlanacak. Bununla beraber, iPhone 17 ve iPhone 17 Slim’in 8GB RAM ve Apple A18 veya Apple A19 yonga seti ile gelebileceğini belirtti.

Diğer yandan, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in 12GB RAM ve A19 Pro işlemci sunması bekleniyor. Tüm dört modelin, 24 megapiksel selfie kamerası ve yansımayı önleyen çizilmeye karşı dayanıklı bir ekran sunması bekleniyor. Ancak, bu rapor henüz doğrulanmamış olduğu için haberi biraz temkinli bir şekilde karşılamak önemli.

Apple, son iPhone modellerinde olduğu gibi, tasarım felsefesine bağlı kalarak kaliteli malzemeler kullanmaya devam ediyor. iPhone 17 serisinde de bu eğilimin devam etmesi bekleniyor, ancak Slim modelinin şık tasarımı ve büyük ekranıyla dikkat çekeceği düşünülüyor.

