iPhone fiyatları düşer mi 2024 yılında en sık sorulan sorulardan biri olmaya devam ediyor. iPhone fiyatları düşer mi diye soranlar için üzücü haberler var. Genel olarak akıllı telefon fiyatları için 2024 yılında bir zam beklentisi var. iPhone modelleri de bu artışlardan etkilenecek gibi duruyor. iPhone 16 pahalı çıkış yapabilir. İşte iPhone fiyat beklentileri.

iPhone fiyatları düşer mi, 2024 yılı için zam beklentisi var

iPhone fiyatları düşer mi diye soranlar için bugün üzücü haberler geldi. Bu konuda oldukça karışık görüşler olsa da, sabah sizlerle paylaştığımız haberde elektronik ürünlerin genelinde bir zam beklentisi olduğunu söylemiştik. Telefon modelleri de bu aşamada elektronik ürün zamlarından etkilenecek ürün gruplarının başında geliyor. İnanılmaz bir satış hacmine sahip olan akıllı telefon modelleri, şirketler için maliyet artışlarını yansıtmanın en iyi yollarından biri.

Paylaşılan raporlara göre, Çinli yarı iletken üreticilerine dayanarak neredeyse tüm elektronik cihazların fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor. Bu artışın nedeni ise, ürünlerde kullanılan metallerin fiyatlarında yaşanan yükselişler. Çinli firmalar, tedarik ettikleri firmalara fiyatlarında %10 ila %20 oranında artış yapılabileceğini bildirdi. Bu artışın hemen uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.