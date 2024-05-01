Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 fiyatı için merakla beklenen bir gelişme yaşandı. Oyun key’i satan siteler GTA 6 fiyatı için 69.99 Euro fiyat talep etmeye başladı.

GTA 6 fiyatı 69.99 Euro olabilir

Rockstar Games’in bu kararı, oyuncular arasında çeşitli tepkilere neden oldu. Birçok hayran, GTA 6’nın daha yüksek bir fiyat etiketiyle geleceğini öngörmüştü ancak 69.99 Euro oldukça uygun görünüyor. Ancak, bazıları ise bu fiyatın oyunun kalitesi ve içeriği düşünüldüğünde adil olduğunu savunuyor.

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GTA 6’nın önceki sürümlerine göre fiyatının artması, oyun endüstrisindeki genel eğilimlere de uyuyor. Yüksek bütçeli oyunların geliştirilmesi ve pazarlanması giderek daha maliyetli hale geliyor ve bu da son tüketiciye yansıyan fiyatlara yansıyor.

GTA 6’nın çıkış tarihi henüz net olarak açıklanmamış olsa da, oyun endüstrisi uzmanları ve hayranları, bu yıl içinde bir duyuru bekliyor. GTA 6’nın çıkışıyla ilgili olarak Rockstar Games’ten resmi bir açıklama yapılmadı ancak bazı sızıntılar, oyunun geliştirme aşamasında olduğunu ve yakın gelecekte piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor.