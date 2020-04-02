YouTube, “Shorts” ile TikTok’a rakip olabilir

YouTube, kısa süreli ve müzik içerikli videolar için “Shorts” özelliği üzerinde çalışıyor. Şirket, kullanıcılarının platformunda kalmasını sağlamak için yeni adımlar atmaya hazır.

The Information’ın haberine göre YouTube, TikTok’a benzer bir müzikli kısa video özelliği üzerinde çalışıyor. Şirketin bu hamlesiyle, rakibine kaptırdığı kullanıcı sayısını azaltmayı hedeflediği tahmin ediliyor.

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Google, YouTube’un Android ve iOS işletim sistemlerindeki mobil uygulamalarına Shorts isimli bir özelliği ekleyerek kullanıcılarına TikTok’a benzer bir müzikli kısa video hazırlama imkanı sunacak. Söz konusu kısa videolar, aynı TikTok’ta olduğu gibi sıralanacak. Şirket, bu videolarda YouTube’un içerisindeki geniş müzik yelpazesinin de kullanılmasına imkan tanıyacak.

Büyük ilgi görmesi beklenen YouTube Shorts özelliğinin, yıl sonuna kadar platforma eklenmesi bekleniyor. Ancak YouTube sözcüsü ise yeni özellik ile ilgili daha fazla bilgi istenmesine cevap olarak: “Söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu tarz platformlarda, rakiplerinde bulunan ve kullanıcılar tarafından beğenilen özellikleri kendilerine de ekleme özelliği ilk defa görülmüyor. Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, daha önce de Snapchat’in ve Instagram’ın “Hikayeler” özelliğini de bünyesine eklemiş ve rakip sosyal platformlardaki özellikleri bünyesine katma gibi hamleler yapmıştı.

Aynı şekilde TikTok‘un da bir süre önce, birçok şarkının hızla tanınmasını ve yayılmasını sağladığından, kendi müzik uygulamasını çıkaracağı söylenmişti. YouTube’un bu girişimle kısa süreli ve müzikli videolar içeren TikTok’un yerini alıp alamayacağı ise merak konusu.