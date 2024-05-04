Her sene amiral gemisi yonga setleri piyasaya sürülüyor. Bu bağlamda birçok marka amiral gemisi düzeyindeki akıllı telefonlarında bunları kullanıyorlar. Apple, A1x Pro; Snapdragon ise 8 Gen x serisi yonga setlerini amiral gemisi seviyesinde piyasaya sürüyor. Bu yonga setleri her sene kendi içlerinde yarışıyorlar.

2025’in en güçlü akıllı telefonu Ekim 2024’de geliyor!

2023 yılının Ekim ayında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti piyasaya sürüldü. Bu yonga seti 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olarak hayatımıza girdi. Xiaomi 14 serisinde, Samsung Galaxy S24 Ultra’da, OnePlus 12’de ve sayısız akıllı telefonda bu yonga setini gördük.

2025 yılının amiral gemisi yonga seti ise Ekim 2024’de piyasaya sürülecek. Snapdragon 8 Gen 4 olarak adlandırılacak olan bu yonga setinin tanıtım tarihi Digital Chat Station tarafından sızdırıldı.

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Snapdragon 8 Gen 4 ile birlikte gelecek olan ilk akıllı telefon ise Xiaomi 15 serisi olacak. Akıllı telefon ilk olarak Ekim ayında Çin pazarında Snapdragon 8 Gen 4 ile birlikte piyasaya sürülecek.