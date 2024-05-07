Huawei Watch Fit 3, Türkiye dahil olmak üzere birçok pazarda satışa sunulmak üzere resmen tanıtıldı. Huawei’nin yeni akılı bileklik ve akıllı saat hibriti modeli, Apple Watch benzerliğiyle uzun süredir bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta sızdırılan ve daha sonra resmi basın görselleriyle doğrulanan Huawei Watch Fit 3, nihayet bugün resmi olarak duyuruldu. Ürün, farklı kayış seçenekleri ve çeşitli renklerle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşte Huawei Watch 3 Türkiye fiyatı.

Huawei Watch Fit 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple Watch’a benzer tasarımıyla dikkat çeken Huawei Watch Fit 3, bu tasarımıyla birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenildi. Deri ve silikon gibi farklı kayışlarla kullanılabilen ve çeşitli renk seçenekleri sunulan cihaz, Türkiye’de üç farklı renk seçeneği ile satışta.

Normal kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda ise 7 gün pil ömrüne sahip olan Huawei Watch Fit 3, spor aktivitelerini otomatik olarak takip edebilme yeteneği ve bir dizi sağlık özelliğiyle donatılmış durumda. Gelişmiş sensörler sayesinde, sağlık takibi nokta atışı gerçekleşiyor.

1,82 inç boyutundaki AMOLED ekranı 480×480 piksel çözünürlük sunarken, 4 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bluetooth 5.2 ile akıllı telefonlarla iletişim kurabilen cihaz, telefon görüşmelerini destekleyen dahili mikrofon ve hoparlöre sahip. Ayrıca, GPS birimi de mevcut.

400 mAh’lik bataryası, sadece 68 dakikada tamamen doldurulabilen Huawei Watch Fit 3, hafif ve su geçirmez bir tasarıma sahip. Tam boyutları 36.3 x 43.2 x 9.9mm olan cihaz, sadece 26 gram ağırlığında.

Huawei Watch 3 Türkiye fiyatı ise dikkat çekici. Apple Watch katili yeni canavar, Türkiye’de 4.499 TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. Bu fiyat, benzer özelliklere sahip Apple Watch modellerine kıyasla rekabetçi bir seviyede yer alıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Huawei akıllı saat Apple Watch ile kapışır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!