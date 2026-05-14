Teknoloji dünyası hız kesmeden yeni yazılımlara odaklanırken, cihaz üreticilerinin test süreçleri de netleşiyor. 12 Mayıs tarihinde yayınlanan resmi bir basın bülteniyle, Honor Magic 8 Pro Android 17 test sürecine dahil olan sektördeki ilk telefonlar arasına girdi. Şirket, geliştiricilerin sisteme erken erişim sağlayarak uygulamalarını optimize edebileceğini duyurdu. Peki yüksek kamera donanımıyla dikkat çeken Honor Magic 8 Pro Android 17 güncellemesiyle kullanıcılara tam olarak neler vadediyor?

Gelişmiş çoklu görev yönetimi ve yeni özellikler

Kullanıcı deneyimini yeniden şekillendiren Honor Magic 8 Pro Android 17 sürümünde, genişletilmiş Baloncuklar (Bubbles) işlevi ön plana çıkıyor. Honor’un resmi açıklamasına göre bu sistem, uygulamaların hızlıca yüzen bir simgeye küçültülmesini ve ekranın herhangi bir yerinden tekrar çağrılmasını sağlıyor. Kesintisiz bir çoklu görev ortamı yaratan bu işlev, kullanıcıların diğer uygulamalar arasında gezinirken bile önemli araçları hazırda tutmasına olanak tanıyor.

Kamera ve arayüz tarafındaki yenilikler

Lansman döneminde kamera yetenekleriyle öne çıkan cihaz, yazılım tarafında da bu odağını sürdürüyor. Geliştirici sürümü, üst düzey dijital fotoğrafçılık için endüstri standardı haline gelen RAW14 formatı için yerel destek getiriyor. Bu entegrasyon sayesinde üçüncü taraf kamera ve düzenleme programları, Honor’un optik donanımını ve sensörlerini doğrudan kullanarak fotoğraflar üzerinde daha derin bir kontrol imkanı sunabilecek.

Cihazın görsel deneyimi Android 17 Beta 3 ile birlikte çeşitli iyileştirmeler alıyor. Ana ekranda uygulama etiketlerini gizleme seçeneği sunulurken, geliştiriciler Fotoğraf Seçici aracını 1:1 veya 9:16 gibi farklı ızgara oranlarıyla özelleştirebiliyor. Ayrıca karanlık tema desteği, sistemin daha geniş bir bölümünü kapsayacak şekilde uyarlanıyor.

Kontrol merkezinde ise Wi-Fi ve mobil veri bağlantıları ayrı pencerelere bölünerek daha hızlı bir yönetim süreci hedefleniyor. Ek olarak, yeniden tasarlanan ekran kaydı menüsü, kullanıcıların ekranın veya uygulamanın ne kadarlık bir kısmını kaydedeceğini ayrıntılı biçimde belirlemesine izin veriyor.

Güvenlik standartlarında yeni dönem

Yazılımın getirdiği bir diğer kritik aşama ise artırılan güvenlik önlemlerinden oluşuyor. Yeni eklenen konum düğmesi, hassas konum verisi isteyen uygulamalara yalnızca mevcut oturum için izin verme yeteneği tanıyor. Şirket, bu sayede arka plan izleme faaliyetlerinin ve uygulamalarla paylaşılan özel bilgilerin azaltılacağını vurguluyor.

Ağ üzerinden yapılabilecek enjeksiyon saldırılarına karşı da Kuantum Sonrası Kriptografi (Post-Quantum Cryptography) adaptasyonu devreye giriyor. Markanın son dönemde akıllı cihazlarında öne çıkardığı yapay zeka stratejileri dikkat çekse de, fotoğraf düzenleme veya veri güvenliği gibi temel pratik işlevlere de yatırım yapması sektörde olumlu bulunuyor.

