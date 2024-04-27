Ticaret Bakanlığı, e-ihracat yapan veya yapmayı düşünenler için önemli bir adım attı. “E-İhracatta ChatGPT ve Yapay Zekâ Araçları” isimli kılavuzu yayımlayan Bakanlık, bu kılavuzda e-ihracat sürecinde kullanılabilecek yapay zekâ araçlarını detaylı bir şekilde açıkladı. Ticaret Bakanlığı yapay zekâ furyasına katıldı.

Ticaret Bakanlığı E-İhracat Yapanlar İçin Yapay Zekâ Kılavuzu Yayımladı

E-ihracatın önemi giderek artarken, bu alanda yapay zekânın kullanımı da hayati bir rol oynamaya başladı. Bakanlık, bu kılavuzla e-ihracat yapanların doğru yapay zekâ araçlarını seçmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Kılavuzda yer alan yapay zekâ araçları arasında, ChatGPT, Midjourney, Tailor Brands, 10Web IO, Opus Pro, Invideo AI, Gamma App, ElevenLabs ve TLDV.io gibi önemli arraçlar bulunuyor.

Bakanlığın kılavuzunda yer alan bazı popüler yapay zakâ araçları şu şekilde:

ElevenLabs

Opus Pro

Invideo AI

Gamma App

TLDV.io

ChatGPT

Midjourney

Tailor Brands

10Web IO

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu kılavuzun yayımlanmasının ardından neden bu yapay zekâ araçlarının tercih edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. TLDV.io’nun video içeriklerini özetleyebilmesi, Midjourney’in gerçekçi görüntüler oluşturabilmesi, gibi özelliklerin e-ihracat sürecini daha verimli ve kolay hale getireceği belirtiliyor. Ayrıca, Tailor Brands’in kurumsal kimlik gelişimini desteklemesi ve 10Web IO’nun web site oluşturma sürecini kolaylaştırması da önemli avantajlar arasında yer alıyor.

ChatGPT içerik üretimi konusunda destek olurken, markalar kendi imajlarını oluşturabiliyor ve yapay zekâ gücünü kullanarak kısıtlı eleman sayısıyla tam tabiriyle büyük firmaların yaptığı işleri yapabiliyorlar. Bu sayede küçük girişimler büyük ekiplere gerek kalmadan işlerini kolaylıkla halledebiliyor. Günümüzde yapay zekâ önemi yadsınamaz bir gerçeklik haline geldi ve artık resmi kurumlar da bu gerçekliği kabul etmiş durumdalar.

Bu kılavuza Ticaret Bakanlığı resmi web sitesinden veya bu bağlantıdan ulaşılabilirsiniz. E-ihracat yapacak olan girişimcilerin, bu kılavuzu inceleyerek doğru yapay zekâ araçlarını seçmeleri ve iş süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmeleri bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşletmenizde Ticaret Bakanlığı tarafından önerilen yapay zekâ araçlarını etkin olarak kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!